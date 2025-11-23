Diari Més

El Meteocat alerta de fortes ratxes de vent a Tarragona aquest dimarts

Aquestes afectaran diverses comarques de la demarcació des de la 1 i fins a les 13 hores 

L'avís per fort vent està actiu des de la 1 h de dimarts fins les 13 hores del mateix dia

Marta Omella
Publicat per
Marta OmellaRedactora
Tarragona

Creat:

Actualitzat:

El Servei Meteorològic de Catalunya ha emès un avís de situació meteorològica de perill per vent per aquest dimarts. Concretament, aquest s'activarà a la 1 de la matinada i romandrà fins a les 13 hores de la tarda. 

Les previsions indiquen la possibilitat de ratxes que podrien superar els 20 metres per segon, fet que pot provocar afectacions en desplaçaments, mobiliari urbà i elements poc fixats.

L’avís s’ha classificat amb un grau de perill groc, corresponent al nivell 1 d’una escala de sis, que implica un risc moderat. L’episodi afectarà especialment les comarques del Baix Camp, el Tarragonès, el Baix Penedès, el Montsià, el Baix Ebre, la Terra Alta i la Ribera d'Ebre. 

