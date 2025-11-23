Meteorologia
El Meteocat alerta de fortes ratxes de vent a Tarragona aquest dimarts
Aquestes afectaran diverses comarques de la demarcació des de la 1 i fins a les 13 hores
El Servei Meteorològic de Catalunya ha emès un avís de situació meteorològica de perill per vent per aquest dimarts. Concretament, aquest s'activarà a la 1 de la matinada i romandrà fins a les 13 hores de la tarda.
Les previsions indiquen la possibilitat de ratxes que podrien superar els 20 metres per segon, fet que pot provocar afectacions en desplaçaments, mobiliari urbà i elements poc fixats.
L’avís s’ha classificat amb un grau de perill groc, corresponent al nivell 1 d’una escala de sis, que implica un risc moderat. L’episodi afectarà especialment les comarques del Baix Camp, el Tarragonès, el Baix Penedès, el Montsià, el Baix Ebre, la Terra Alta i la Ribera d'Ebre.