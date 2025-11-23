Meteorologia
El Meteocat activa l'alerta per vent intens a Tarragona aquest diumenge
Es preveuen ratxes que poden superar els 20 m/s entre les set del matí i la una del migdia
El Servei Meteorològic de Catalunya ha emès un avís de situació meteorològica de perill per vent per aquest diumenge al matí, entre les set i la una.
Les previsions indiquen la possibilitat de ratxes que podrien superar els 20 metres per segon, fet que pot provocar afectacions en desplaçaments, mobiliari urbà i elements poc fixats.
L’avís s’ha classificat amb un grau de perill groc, corresponent al nivell 1 d’una escala de sis, que implica un risc moderat. L’episodi afectarà especialment les comarques del Baix Camp, la Conca de Barberà, l’Alt Camp i el Baix Penedès.