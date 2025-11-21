Nadal
Torredembarra estrena un Nadal ple de novetats i activitats per a totes les edats
Torredembarra estrena noves propostes nadalenques com el primer Concurs de Balcons, l’ampliació de la Ruta dels Tions i la recuperació de l’Estel de Natzaret.
Torredembarra ha presentat un programa de Nadal ampli i variat que combina tradició, activitats familiars, esport i solidaritat. L’alcalde Vale Pino, juntament amb les regidores Jovita Baltasar i Berta Castells, ha destacat que es tracta d’un Nadal “de llum, participació i treball conjunt” entre l’Ajuntament, entitats i comerços del municipi.
Entre les principals novetats destaca el primer Concurs de Balcons de Nadal, amb votació popular a través de l’app Viu La Torre, i una Ruta dels Tions renovada i ampliada amb 36 tions tematitzats repartits per tot el municipi. També es recupera, per primer cop des dels anys 90, la representació de L’Estel de Natzaret, que tornarà al Casal Municipal els dies 23 i 28 de desembre i 4 de gener.
El Mercat de Nadal es consolida i creix: del 6 al 8 de desembre, ocuparà des de la plaça de Mn. Joaquim Boronat fins a la plaça del Castell, amb 45 parades —17 de comerços locals— i una trentena d’activitats, incloent tallers, espectacles i degustacions. L’encesa de llums, el 5 de desembre, també inclourà una ampliació de la il·luminació a l’eix comercial i un nou arbre de Nadal a la plaça del Castell.
Per altra banda, l’esport torna a tenir un paper central amb la IV Triatló Nadalenca, formada per la Bicicletada de Sant Esteve, la Cursa de Sant Silvestre i el primer Bany de l’Any, amb obsequis i sortejos per als participants que completin les tres proves.
El programa es completa amb activitats familiars com la Gimcana d’Aparadors, el Parc de Jocs infantil, la cavalcada de Reis amb novetats —com la nova carrossa del Patge Reial i l’arribada avançada dels Reis d’Orient— i propostes tradicionals com el pessebre, l’exposició dels l’exposició dels Pastorets, el concert de Nadal o l’Home dels Nassos.
La solidaritat també serà protagonista amb la campanya “Cap infant sense joguines” i diverses accions en suport de La Marató de 3Cat.