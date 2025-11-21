Comerç
El supermercat que converteix el teu sopar de Nadal en un banquet gurmet
Des de canapès fins a plats calents, aquesta cadena et permet gaudir del Nadal sense passar hores a la cuina
Mercadona torna a sorprendre aquest Nadal amb la seua secció ‘A punt per Menjar’, que oferirà a partir de dilluns una àmplia selecció de plats llestos per a gaudir a casa. Els clients podran encarregar els seus favorits o adquirir-los directament a la botiga els dies 23, 24, 30 i 31 de desembre.
Entre les opcions fredes destaquen els tradicionals canapès, amb combinacions gourmet com llagostí amb allioli, crema de foie amb poma caramel·litzada i crema de formatge trufat amb cecina. A més, el rotlle de pa de motlle farcit de surimi i llagostí o de salmó fumat amb crema de formatge blanc, juntament amb l’amanida de marisc amb boques de mar, lluç, llagostins i maionesa, completen aquesta oferta que combina tradició i sofisticació.
Els plats calents no es queden enrere: cuixa de pollastre farcida amb carn picada de pollastre, prunes, foie, escalunyes, cansalada i tòfona, acompanyada de puré de patata trufat; galta guisada amb patates rostides i cebetes confitades; espatlla d’anyell amb patates al forn i cebetes confitades; i un quart de garrí rostit amb patates al forn i cebetes confitades, asseguren un menú nadalenc complet sense necessitat de passar hores a la cuina.
Els encàrrecs podran realitzar-se fins els dies previs a la Nit de Nadal i la Nit de Cap d’Any a qualsevol botiga que disposi de la secció ‘A punt per Menjar’. Mercadona garanteix així que els clients puguin gaudir d’un menú nadalenc d’alta qualitat amb la comoditat de tenir-lo llest per servir.