Solidaritat
PortAventura World acull una nova edició del Genuine Day amb més de 600 jugadors
40 equips de LALIGA GENUINE Moeve han participat en una jornada inclusiva per construir conjuntament el gran mural Genuine dins de PortAventura Park
PortAventura World ha celebrat aquest divendres una nova edició del Genuine Day, la trobada impulsada per FUNDACIÓN LALIGA i Fundació PortAventura en el marc de LALIGA GENUINE Moeve, la competició oficial formada per equips integrats per persones amb discapacitat intel·lectual. Més de 600 jugadors de 40 equips han gaudit d’una experiència lúdica i col·laborativa al parc.
Sota el lema “Una aventura inclusiva dins de PortAventura World: Troba la teva pista per completar el gran mural Genuine!”, els grups han recorregut diferents àrees del parc —de Mediterrània al Far West— per resoldre proves i aconseguir la peça corresponent del mural. Cada equip ha aportat el seu escut fins completar una gran composició final que simbolitza la unió i la diversitat del projecte.
La jornada ha culminat amb un dinar a La Cantina de México, on jugadors, tècnics i voluntaris han completat el mural en un acte presidit per representants de les dues fundacions, abans de fer la tradicional foto de família.
El president de la Fundació PortAventura, Josep Andreu, ha remarcat “l’emoció de veure com aquest projecte continua creixent i convertint la diversió en una forma d’inclusió”. Per la seva banda, Olga de la Font, directora de FUNDACIÓN LALIGA, ha subratllat que “LALIGA GENUINE Moeve és molt més que una competició: és un espai on la convivència i la inclusió es viuen amb naturalitat”.
El Genuine Day reforça el compromís de totes dues entitats amb la inclusió social, la igualtat d’oportunitats i la visibilització de la discapacitat intel·lectual en un entorn d’oci accessible.