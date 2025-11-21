Oci
Què fer aquest cap de setmana a Tarragona? Contes, teatre, concerts, tallers, cinema i molt més
Aquest cap de setmana arriba carregat de plans Des de matí fins a la nit, la ciutat i els seus espais culturals acolliran una àmplia agenda d’espectacles, tallers i activitats per a grans i petits.
Tarragona enceta un cap de setmana carregat de propostes culturals i d’oci amb una agenda que omple tots els racons de la ciutat. El dissabte 22 i diumenge 23 arribaran amb una oferta diversa que combina teatre, contes, concerts, tallers familiars, cinema, activitats solidàries i espectacles per a totes les edats, convertint la ciutat en un centre d’activitat constant.
El dissabte arrencarà amb propostes familiars com el contacontes a la llibreria La Capona, a les dotze del migdia, i la inauguració de la “Biblio Coses” a La Teulada, que oferirà activitats de 10 a 15 h. Durant la tarda, l’Abacus acollirà un taller familiar de pintura per números dedicat als signes del zodíac, mentre que la plaça Pilar Pradells es convertirà en l’escenari del festival de teatre de carrer “Ponent al Carrer”, amb actuacions al llarg de tot el matí.
La programació cultural continuarà amb diversos espectacles. L’Auditori Diputació presentarà “Triunfo, el musical” a les vuit del vespre, mentre que la Sala Trono Magatzem acollirà l’obra teatral “Vierdingó”. També hi haurà espai per a l’humor amb la comèdia en anglès “Dad on Arrival”, programada a La Casa del Jardí. L’oferta musical inclou el concert de Santa Cecília a l’Església de Sant Miquel del Pla i un tribut a Héroes del Silencio a la Sala Zero. La jornada es completarà amb una sessió nocturna de DJ al camp de futbol de Sansa i la gravació en directe del podcast “Vull ser un bon tarragoní” al bar 12 Topos.
Diumenge, l’activitat continuarà amb una marcada dimensió social. A les 10 h, la protectora d’animals de Tarragona organitzarà una marxa contra l’abandonament al Moll de Costa. A la tarda, l’Auditori Diputació projectarà la pel·lícula “Por todo lo alto” en versió original, mentre que Ebrium Project oferirà un cinefòrum LGTBIQA+ amb entrada lliure.
La jornada també inclourà propostes musicals i escèniques, com el concert del quartet Bartha & Arnedo a la Capsa de Música i l’espectacle de dansa familiar “Marceline” al Teatre Tarragona. El cap de setmana es tancarà amb un tardeo musical i fideuà al restaurant Selvático, al Port Esportiu, sota el títol “We Love Training”.