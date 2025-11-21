Municipal
Els sindicats de treball de Cambrils mantenen la vaga de l’1 de desembre
Critiquen la falta d'intenció del consistori després d'una reunió «sense cap proposta»
Els sindicats dels treballadors municipals de Cambrils —CSIF, CCOO, UGT i les representacions dels patronats— mandindran la vaga plantejada pel dia 1 de desembre, després d’una reunió on consideren que l’Ajuntament no ha estat proactiu. La reunió que havia d’apropar a consistori i treballadors ha allunyat encara més les distàncies: «No s’ha formulat cap proposta concreta sobre les reivindicacions traslladades pels òrgans de representació», han indicat els sindicats, qualificant d’una «nova pèrdua de temps» la sessió.
Des de les organitzacions de treballadors lamenten que els diàlegs mantinguts amb l’Ajuntament «no hagin aportat mesures ni calendaris que permetin abordar els problemes exposats», criticant que la situació fa més d’un any que es manté sense noves actuacions per part de la institució municipal. Durant la reunió, les organitzacions sindicals asseguren que el consistori va mostrar el seu «desacord» amb la celebració de la vaga, tot i que destaquen la manca de propostes «per la part política per revertir la situació». Després de la sessió, el comitè de vaga, els òrgans de representació i els sindicats van aclarir que «es mantenen disponibles per negociar en qualsevol moment», però continuen reclamant mesures per millorar la situació.
Voluntat ferma
En aquest context, amb la proximitat de la jornada indicada per realitzar l’aturada, que tindrà mobilitzarà el 58% del personal municipal, la vaga proclamada per a inicis de desembre es manté sense canvis. Ara, el comitè de vaga també afirma que es manté programada una reunió de mediació amb el Departament d’Empresa i Treball de la Generalitat de Catalunya pel proper dia 27 de novembre, que pretén aportar mesures des del Govern central davant la «inacció» de l’Ajuntament.
Segons denuncien els sindicats, les pitjors condicions les continua patint el Departament de Recursos Humans del consistori, que es troba saturat.