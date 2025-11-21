Seguretat
Dos detinguts a Salou en els primers controls de la campanya de vigilància dels Mossos d'Esquadra
Els conductors, provinents dels Països Baixos, presentaven documentació irregular
Els Mossos d’Esquadra han iniciat a la demarcació una nova campanya de controls, en concret, dedicat a la vigilància de camions i furgonetes. Des d’aquest dijous, s’ha incrementat la intensitat de les actuacions per detectar infraccions i incompliments de les normatives a les carreteres del Camp de Tarragona.
Els primers controls a l’AP-7, portats a terme a l’espai de l’antic peatge de Salou, ha registrat vigilàncies sobre 13 camions, entre els quals figuren dues detencions de conductors i més de 14 denúncies. «L’objectiu és la reducció dels morts i ferits greus a totes les vies del Camp de Tarragona, especialment a la gran intensitat de circulació», ha afirmat el sergent dels Mossos a Tarragona, Josep València.
Els dos camioners portats a les disposicions policials, eren dos homes de 63 i 53 anys provinents dels Països Baixos. En el vehicle, només comptaven amb una targeta registrada al tacògraf digital, permetent identificar només una persona que, a més, no era a bord. Una infracció comesa amb la intenció d’evitar fer el descans diari obligatori de 9 hores de les 30 en total de la jornada laboral en equip i, per conseqüència, portar a terme més entregues de les permeses.
Entre els 13 controls portats a terme en la primera jornada a l’AP-7, s’han registrat més de 14 denúncies, vuit de les quals basades en infraccions de la normativa de transports i sis han estat denúncies de trànsit. D’aquestes, dues s’han registrat per l’estat dels neumàtics i dues en relació amb els extintors obligatoris en els vehicles.
Altres infraccions registrades s’han basat en la seguretat de la càrrega i la finalització del període de revisió de la ITV. Entre tots els conductors, cap ha registrat resultats positius en els controls de drogues i alcohol.
D’acord amb el sergent, existeix una «tendència en creixement», concretament sobre les infraccions per condicionament i descans, entre els conductors de camions que no respecten els descansos establerts durant les seves jornades laborals.
Set de les infraccions registrades durant el primer control han estat, precisament, per aquest fet. «Prenem més riscos abans de Nadal, perquè amb els controls no parem», indicava València. La campanya no finalitzarà fins al gener, quan disminueixi la intensitat del trànsit a les carreteres principals, com l’AP-7.