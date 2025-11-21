Societat
El DNI i el passaport es podran obtenir o renovar a l’Ateneu Juvenil de Cambrils a partir del desembre
A partir d’ara, la ciutadania de Cambrils ja no haurà de desplaçar-se a Reus o Tarragona per fer aquests tràmits
A partir d’avui ja es pot demanar cita prèvia per obtenir o renovar el DNI i el passaport sense sortir de Cambrils. La Policia Nacional desplaçarà el seu equip mòbil a l’Ateneu Juvenil (Horta de Santa Maria, 14) els dimecres al matí per atendre els veïns i veïnes del municipi i de la rodalia, evitant així el desplaçament a les comissaries de Reus o Tarragona.
L’Ajuntament de Cambrils recupera i, alhora, millora un servei que ja s’havia ofert en altres períodes. La principal novetat és que, a més del DNI, també s’hi podrà tramitar el passaport, i que els documents es lliuraran al moment, el mateix dia de la gestió, sense necessitat de tornar-hi un segon cop com passava abans.
Els primers dies disponibles amb cita prèvia són els dimecres 10 i 17 de desembre, de 9.30 h a 13.15 h. S’hi podran fer renovacions, canvis de domicili, tramitacions per pèrdua o extraviament i primeres inscripcions de DNI i passaport. En canvi, els canvis de dades de filiació (nom, cognoms, data de naixement, etc.) hauran de continuar tramitant-se en una oficina tradicional de DNI.
Les persones interessades ja poden sol·licitar cita prèvia al web citaprevia.cambrils.cat, de forma presencial a l’Ajuntament o trucant al telèfon 977 794 579. El pagament s’haurà de fer sempre en efectiu: 12 euros per al DNI i 30 euros per al passaport. En cas de voler renovar tots dos documents alhora, caldrà disposar de dues cites separades. La documentació necessària per a cada tràmit es pot consultar al web oficial dnielectronico.es.
Paral·lelament, des del mes de maig, l’Ajuntament disposa d’un Punt d’Actualització de Documentació (PAD) a l’entrada de l’edifici consistorial. Aquest permet renovar els certificats digitals del DNIe, canviar les claus d’accés, activar el nou DNI digital per al mòbil mitjançant l’app MiDNI i consultar les dades del xip. El servei és autònom, no requereix cita prèvia i està disponible en l’horari d’obertura de l’Oficina d’Atenció Ciutadana.