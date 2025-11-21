Sostenibilitat
El Departament d’Agricultura obre la primera convocatòria per accedir a terres abandonades
La proposta ofereix nou parcel·les a diversos municipis del Camp de Tarragona
El Departament d’Agricultura ha obert la primera convocatòria pública per facilitar l’accés a terres agràries abandonades. Es tracta de zones inscrites en el Registre de parcel·les agrícoles i ramaderes en desús, que podran ser arrendades per part de persones o entitats.
La convocatòria prioritza la incorporació de dones i joves al sector agrari i té per objectiu «recuperar l’activitat productiva d’aquestes finques i afavorir la incorporació de nous professionals en el camp». En aquesta convocatòria s’ofereixen 43 parcel·les per tot Catalunya, nou de les quals se situen en el Camp de Tarragona.
Els persones interessades en arrendar-les, d’acord amb la Generalitat, podran escollir la parcel·la fins el 12 de desembre i l’adjudicació la farà Agricultura en funció de la puntuació que els candidats obtinguin. La convocatòria demanarà certs criteris per accedir als terrenys, entre els quals s’estableix tenir títols obligatoris per certificar la professionalitat dels usuaris, així com «ser persones físiques conreadores directes o que vulguin començar una iniciativa agrària».
Els titulars d’explotacions agràries prioritàries (EAP), agricultores i agricultors professionals (AP) i les entitats que treballin amb persones amb discapacitat o risc d’exclusió social també podran optar.
El Govern preveu realitzar, com a mínim, una convocatòria anual d’accés a aquestes terres, tal com preveu la Llei dels espais agraris del 2019. En aquesta primera convocatòria s’inclouen parcel·les cedides voluntàriament pels propietaris i parcel·les del patrimoni de la Generalitat. En futures edicions, el Departament preveu incorporar també espais declarats oficialment en desús, que puguin avaluar-se i incloure’s al procés.
Entre les parcel·les proposades en la primera convocatòria cinc municipis compten amb espais abandonats participants en el procés. El municipi de Alió (Alt Camp) serà el més beneficiat, amb tres parcel·les repartides i un total de 955 metres quadrats disponibles. Reus també tindrà 1,49 hectàrees comunes, que es dividiran a dos parcel·les i a més, Vila-rodona (324 metres quadrats), l’Aleixar (459 metres quadrats) i Albinyana (500 metres quadrats) també s’oferiran als interessats.
La mesura pretén pal·liar amb la tendència d’abandó generada els últims anys al territori arran de la urbanització i centralització dels terrenys a les diferents províncies, entre les quals Tarragona se situa com una de les més afectades. Catalunya disposa de 3,2 milions d’hectàrees de superfície, de les quals el 21,6% són cultius, el 7% pastures i el 64% superfície forestal, d’acord amb dades del Departament d’Agricultura i Pesca de la Generalitat.
En els últims 20 anys, s’han deixat de conrear 98.500 hectàrees, una reducció del 10,6% del total de terres de conreu, mentre que la superfície forestal ha augmentat en 144.000 hectàrees. Aquest procés d’abandó, intensificat des de la segona meitat del segle XX amb només 0,15 hectàrees llaurables per habitant, Catalunya es troba per sota de la mitjana espanyola i europea.