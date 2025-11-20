Salut
La Fundació ”la Caixa” impulsa amb prop de 2.000.000 d’euros dos projectes biomèdics de Tarragona
Un projecte que ha contat amb la participació de l’IISPV i un altre de la URV han estat seleccionats en la convocatòria 2025 d’Investigació en Salut de la Fundació ”la Caixa”
L’edició 2025 de la convocatòria d’Investigació en Salut de la Fundació ”la Caixa” ha seleccionat 34 projectes de recerca biomèdica puntera, cadascun amb una dotació de fins a un milió d’euros. Entre els seleccionats, destaquen dos projectes amb participació de grups de recerca de Tarragona: un de l’Institut d’Investigació Sanitària Pere Virgili (IISPV) i un altre de la Universitat Rovira i Virgili (URV).
La convocatòria, a la qual es van presentar 714 propostes, està orientada a projectes de recerca bàsica, clínica i translacional en àmbits com neurociències, malalties cardiovasculars i metabòliques, oncologia, malalties infeccioses i tecnologies facilitadores. A més, gràcies a acords amb la Fundación Breakthrough T1D i la Fundación Luzón, es financen projectes centrats en diabetis tipus 1 i esclerosi lateral amiotròfica (ELA).
Entre els projectes amb participació tarragonina, el liderat per Ezequiel Ruiz-Mateos (Instituto de Biomedicina de Sevilla) i amb col·laboració d’Anna Rull (IISPV) investiga els mecanismes que permeten a un petit grup de pacients controlar el VIH sense tractament, amb l’objectiu de replicar aquesta remissió funcional a altres pacients. El projecte compta amb una dotació de 999.952,40 euros.
D’altra banda, el projecte liderat per June Ereño-Orbea (CIC bioGUNE), amb participació de Omar Boutureira (URV), desenvolupa nanotecnologia avançada per millorar la resposta immunitària en la immunoteràpia del càncer, amb possibles aplicacions diagnòstiques i terapèutiques més enllà del càncer. La subvenció concedida és de 998.670 euros.
Els ajuts es lliuraran aquest dimecres al Museu de la Ciència CosmoCaixa, en un acte amb representants de la Fundació ”la Caixa”, de la Fundación Luzón, de Breakthrough T1D i de la Fundação para a Ciência e a Tecnologia de Portugal.
En paraules d’Àngel Font, subdirector general d’Investigació i Beques de la Fundació ”la Caixa”, «la investigació biomèdica és una de les vies més poderoses per millorar la vida de les persones. Aquests projectes combinen col·laboració, talent i innovació per avançar cap a un futur més esperançador».
Des del 2018, la convocatòria ha atorgat 172,3 milions d’euros a 234 projectes, convertint-se en una de les iniciatives de referència en recerca biomèdica a la península Ibèrica i posant Tarragona com a participant actiu en projectes d’alt nivell internacional.