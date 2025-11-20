Cultura
El Fumera celebra 10 anys d’enceses màgiques amb la festa d’inici del Nadal a Valls
El Nadal arriba a Valls amb l’encesa màgica de l’enllumenat al Pati, que es transformarà en un bosc ple de llums i música, amb el carismàtic Fumera com a protagonista
El Nadal arrenca a Valls aquest divendres, 28 de novembre, amb una espectacular encesa de l’enllumenat nadalenc que transformarà el Pati en un bosc màgic ple de llums, música i colors, amb el carismàtic Fumera com a protagonista. Enguany, el Fumera celebra el seu desè aniversari i, per això, ha decidit obrir de manera especial les portes del seu bosc a tots els infants de la ciutat.
La festa començarà a les 18 h amb l’espectacle «Viu el Nadal a través dels meus ulls», un muntatge dissenyat per Serret So i Llum, amb la col·laboració de l’Associació Afuma. Durant l’acte, els nens i nenes ajudaran el Fumera a encendre les llums de Nadal, mentre els centres de dansa Adagi i Infinity oferiran les seves actuacions i la cantant Maria Jacobs protagonitzarà un concert especial.
Coincidint amb l’encesa, també es presentarà oficialment el vídeo de la campanya «Valls Som Comerç», la nova marca comercial de la ciutat. L’espot compta amb la participació d’artistes com Figaflawas, Mariona Escoda, Pepa Plana, Ricard Farré, Fenya Rai, Maria Jacobs i Roger Padullés, i dels esportistes Marta Galimany i Jepi Selva, que es converteixen en ambaixadors del comerç local. La direcció és de Carles Cubos i el disseny gràfic, d’Edu Vidiella.
El dissabte 29 el Pati continuarà oferint activitats familiars. Al matí, a partir de les 11 h, els infants podran gaudir de tallers nadalencs i fer-se fotos amb el Fumera fins a les 12 h, moment en què començarà la cercavila pel Centre Històric acompanyada de la xaranga Tocats de La-La. A la tarda, a partir de les 17.30 h, la companyia Rikus presentarà l’espectacle «Us convidem! 10 anys de Rikus», amb música en directe, coreografies i humor per a tota la família.