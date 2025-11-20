Societat
Cunit reclama amb urgència un nou institut per evitar la saturació educativa
L’Ajuntament insisteix en que es necessita immediatament un nou centre per evitar la saturació de l’únic institut del municipi, desbordat des de fa anys.
L’Ajuntament de Cunit ha tornat a posar el focus en la necessitat “urgent i inajornable” de construir un nou institut al municipi. Ho ha fet arran de la reunió mantinguda dijous passat amb el Consell Escolar Municipal, en què es va analitzar la situació actual de l’educació secundària i es van compartir els passos executats fins ara per desencallar el projecte.
La manca d’espais és un problema que es porta arrossegant anys. L’Institut Ernest Lluch, l’únic centre de secundària del municipi, opera des de fa més de quinze anys amb el doble de línies per a les quals va ser concebut. Actualment necessita mòduls i ampliacions provisionals per encabir tota la demanda, una realitat que el consistori considera “insostenible” i que demostra que “les solucions temporals ja no serveixen”.
Segons ha recordat l’Ajuntament, entre 2020 i 2021 el Ple va aprovar la cessió gratuïta de 9.000 m² de terrenys al Departament d’Educació —entre els carrers Mar Cantàbric i Mar de Bèring— destinats a construir un nou institut de dues línies. Paral·lelament, el govern municipal ha continuat cedint espais per permetre noves ampliacions provisionals mentre no arriba l’equipament definitiu.
En els darrers mesos, el consistori ha intensificat els contactes amb la Conselleria d’Educació per reclamar la calendarització del projecte. L’argument és clar: Cunit és un dels municipis que més creix de Catalunya. Les projeccions de l’Idescat apunten que podria superar els 20.000 habitants en menys de tres anys, gairebé un 28% més que la població actual, un creixement que obliga a planificar amb previsió.
“Cunit ha fet tots els deures: hem cedit els terrenys, hem facilitat ampliacions provisionals i hem traslladat reiteradament a la Generalitat una realitat que tothom pot veure”, ha afirmat l’alcalde, Jaume Casañas. “Necessitem aquest nou institut per garantir una educació de qualitat i per afrontar amb garanties el creixement del municipi.”
L’Ajuntament assegura que continuarà treballant “amb fermesa i determinació” al costat de la comunitat educativa per aconseguir que el nou centre sigui una realitat al més aviat possible. També ha agraït la implicació del Consell Escolar Municipal i ha garantit que mantindrà informades les famílies de tots els passos futurs.