Mobilitat
Així serà la nova estació de tren de Vila-seca: rehabilitació, urbanització i tres passos inferiors
El conveni conjunt amb Adif i la Generalitat contempla la integració del traçat del TramCamp
L’Ajuntament de Vila-seca fa els primers passos per incorporar la nova estació de tren amb l’aprovació d’un conveni a tres bandes, Ajuntament amb Adif i la Generalitat. La col·laboració, consolidada per 19 vots a favor i dues abstencions en l’últim Ple ordinari del 14 de novembre, representarà més avenços en un projecte que encara es troba en la seva fase inicial i que continuarà amb l’avantprojecte.
El conveni signat per consistori, Govern i l’entitat ferroviària estableix diversos subprojectes pels quals cada institució adquirirà responsabilitats. Un dels treballs que inclourà la proposta és la remodelació de la zona de l’Estació d’Adif de Vila-seca i la rehabilitació de l’edifici antic, que passarà a formar part del conjunt de la nova estructura després de més d’una dècada clausurat.
A més, entre els principals treballs destaquen la creació de tres nous passos inferiors i la urbanització i enjardinament de l’entorn del Colomí, que patirà transformacions importants per tal d’adaptar-se al projecte. La proposta també pretén implementar millores en l’estructura del recorregut per tal d’oferir millor accessibilitat a la nova parada de tramvia. «El projecte porta entusiasme, Vila-seca estarà molt ben comunicada i estem satisfets amb el plantejament de les noves instal·lacions», ha assegurat l’alcalde de Vila-seca, Pere Segura, al Diari Més, en referència a l’aprovació definitiva del conveni.
Renovació
Els dos passos inferiors inicials s’instal·laran en els costats peatonals. El primer, impulsat per Generalitat, facilitarà l’accés en direcció Tarragona des del nucli urbà i oferirà una entrada als futurs aparcaments de l’estació, plantejats per l’Ajuntament de Vila-seca. El segon, en canvi, situarà l’entrada en sentit Reus, creant finalment un accés directe al municipi des de la zona industrial.
Els passos, que donaran accés a la nova infraestructura, s’acompanyaran també d’un pas inferior de ciutat obert, impulsat per Adif, que afavorirà l’accés directe dels usuaris des del nucli urbà a la parada annexa del nou TramCamp de l’estació. El conveni també estableix la necessitat d’integrar, precisament, aquesta estructura tramviària que gestionarà el Govern al complex de la nova estació d’Adif, una part destacada per a l’Ajuntament de Vila-seca, que manté un «decidit interès» en la coordinació i impuls d’aquest apartat del projecte.
A més, la zona del Colomí, on s’integra la estació actual, viurà un procés d’urbanització en els entorns de les infraestructura, amb la instal·lació de jardins pròxims al nou recinte i noves reorganitzacions del trànsit i les zones peatonals. Els canvis inclouran també la rehabilitació de l’antic edifici de l’entitat ferroviària, que serà utilitzat per Adif com a complex gestor. Entre els principals treballs de la reforma, també es portaran a terme mesures per mitigar els impactes acústics que pugui comportar la nova estructura.
En el cas de la urbanització i enjardinament dels entorns, el finançament provindrà íntegrament de l’Ajuntament de Vila-seca, que dedicarà 4,4 milions d’euros (IVA inclòs) del pressupost municipal, aprovat el passat divendres 14 de novembre. La inversió es portarà a terme en quatre anualitats, entre el 2026 i el 2030, iniciant el pròxim any amb una partida de 387.502 euros.
Les següents aportacions seran de 605.000 (2027), 1.815.000 milions d’euros (2028) i d’1.639.550 milions d’euros. La Generalitat, per la seva part, invertirà 6 milions d’euros, tot i que només es preveuen inversions relacionades amb l’estació si les obres sobre el traçat del tramvia tinguessin influència sobre l’accés a la nova estació de tren.
Mirada «coherent»
Entre els acords del conveni, també se situa la cessió del sòl on es faran els treballs «de manera gratuïta» a Adif i la Generalitat. «El sòl és nostre, però tothom ha de cedir per avançar», ha explicat Segura. Amb tot, el consistori també cedirà la gestió tècnica i disseny del projecte d’urbanització i enjardinament a Adif per tal de promoure «la coherència del disseny global» de l’estació, d’acord amb les claus del conveni. «Volem una mirada única i coherent de la proposta», assegurava el batlle, valorant «positivament» la col·laboració en les intervencions entre el consistori i Adif per mantenir «una idea pròpia».
Per altra banda, entre els subprojectes també figuren els treballs de «la resta d’urbanització», en referència als canvis que patirà el nucli urbà del Colomí. En aquest cas, l’Ajuntament de Vila-seca es farà càrrec dels treballs, convertint-se en gestor i executor del projecte sobre la zona, tot i que cedeixi les competències sobre els entorns de l’estació.
Entre les obligacions de l’Ajuntament, també se situa la seva titularitat sobre el manteniment i la conservació dels passos inferiors direcció Reus i Tarragona i de «les infraestructures associades a aquests», i del manteniment de la urbanització i enjardinament dels entorns un cop Adif finalitzi els treballs.
D’aquesta manera, el conveni signat involucra al consistori amb un paper proactiu, per «promoure i tramitar, fins a l’aprovació definitiva, les modificacions necessàries en el plantejament urbanístic», així com per adaptar-se a les noves necessitats de les dues entitats col·laboradores. Les institucions també han acordat establir mesures en els processos de construcció, per tal d’evitar desperfectes o afectacions «relacionats amb la seguretat ferroviària» del traçat existent.