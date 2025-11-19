Societat
Torredembarra destina 60.000 euros a projectes socials durant el 2025
Les aportacions finançaran projectes i activitats per a col·lectius vulnerables, combinant ajudes econòmiques amb cessió d’espais i recursos municipals.
L'Ajuntament de Torredembarra, a través de la Regidoria d'Acció Social i Igualtats, ha aprovat i signat els convenis de col·laboració amb diferents entitats socials del municipi per un import total de 60.000 euros. Aquesta partida està destinada a finançar projectes i activitats dirigides als col·lectius més vulnerables del municipi.
Les entitats beneficiàries d’aquestes ajudes són Càritas Parroquial de Torredembarra, Esplai de la Gent Gran, l’Associació de Persones amb Diversitat Funcional La Matinada i l’Associació de Petanca de Jubilats i Pensionistes de Torredembarra.
Projectes i destinació de les ajudes
Càritas Parroquial de Torredembarra rebrà 31.000 € i l’aportació cobrirà despeses de funcionament del banc d’aliments i ajuts d’emergència social puntuals durant el 2025. Per la seva banda, a l'Esplai de la Gent Gran li pertoquen 7.500 € per a donar suport al funcionament de l’entitat i a activitats de promoció de l’envelliment actiu, com tallers de lectura i escriptura, ioga, ball en línia, sevillanes, anglès, teatre i altres propostes formatives i de lleure.
L'Associació La Matinada, a la que es destinen 20.500 € del total podrà cobrir despeses de manteniment, funcionament i acompanyament del bus escolar durant el 2025 i del bus urbà corresponent a 2024, fomentant la inclusió i el respecte envers les persones amb diversitat funcional i les seves famílies. També es finançaran amb un import de 1000€ les despeses de manteniment i millora de les pistes de l'Associació de Petanca de Jubilats i Pensionistes, assegurant un espai adequat per a la pràctica esportiva i la convivència social.
Col·laboració més enllà de les ajudes econòmiques
El regidor d’Acció Social i Igualtats, Jonathan Pi, ha subratllat que el suport municipal no es limita a aportacions econòmiques, sinó que també inclou la cessió d’espais i serveis tècnics pel desenvolupament de les activitats de les entitats.
Gràcies a aquesta col·laboració, durant el 2025 s’han pogut dur a terme més de 25 activitats de diverses associacions socials, com el Grup de Dones, l’Associació d’Iberoamericans la Torre, l’Associació de Ioga per a Pensionistes, l’Associació Papallones Liles o la Fundació Onada, entre d’altres.
Segons l’Ajuntament, aquestes iniciatives contribueixen a reforçar el teixit social del municipi i millorar la qualitat de vida dels col·lectius més vulnerables de Torredembarra.