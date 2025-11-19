Oci
PortAventura World estrena una experiencia pionera de realitat mixta: “Expedició ULUM”
La proposta, desenvolupada al laboratori d’innovació del resort, situa els visitants en una expedició als cenotes de Yucatán
PortAventura World continua ampliant la seva oferta d’entreteniment amb una aposta que combina narrativa, innovació i tecnologia. “Expedició ULUM” convida els visitants a convertir-se en exploradors enviats a les profunditats dels cenotes mexicans per investigar l’existència de fòssils de dinosaures aquàtics. El que comença com una missió científica deriva en un descobriment sorprenent de criatures vives del període juràssic. La història, inspirada en la mitologia maia i el simbolisme dels cenotes, vol captivar tant infants com adults. El nom ULUM, que evoca força i moviment, busca reforçar aquesta ambientació misteriosa i vinculada a la naturalesa salvatge.
Una experiència tecnològica per a tota la família
La nova proposta es converteix en la primera experiència familiar de realitat mixta d’un parc temàtic europeu. En grups de fins a sis persones i amb recomanació a partir dels sis anys, els participants utilitzen ulleres de realitat mixta PICO 4 Ultra Enterprise, capaces de superposar elements digitals sobre l’escenografia física. Quelcom que permet un recorregut interactiu i multisensorial d’entre 12 i 15 minuts, amb la possibilitat de descobrir diferents elements en cada sessió.
“Expedició ULUM reafirma el compromís de PortAventura World amb la innovació i la tecnologia al servei de l’emoció. Volem que cada visita sigui una experiència única, en la qual la imaginació i la ciència es donin la mà”, ha destacat Andreu Tobella, director digital del resort.
La proposta ha estat desenvolupada conjuntament per Adventure Labs, l'equip intern d’innovació de PortAventura World, en col·laboració amb l’empresa especialitzada Spatial Voyagers i el suport de Moya en la tematització.
Obertura amb accés gratuït per Nadal
L’experiència s’obrirà oficialment al públic el 26 de novembre a l’àrea de México del parc. Durant la campanya de Nadal, els visitants tindran l’oportunitat de gaudir-ne de manera gratuïta mitjançant reserva prèvia a través de l’aplicació oficial de PortAventura World.
El recorregut està disponible en quatre idiomes —català, castellà, anglès i francès— i ha estat dissenyat perquè sigui accessible per a persones amb mobilitat reduïda, demostrant que el parc segueix apostant per la inclusivitat i l’accessibilitat universal.
PortAventura World segueix assegurant la seva posició com a referent en experiències innovadores a Europa. Gràcies al desenvolupament d’Adventure Labs, el resort explora de manera continuada noves formes de combinar entreteniment i tecnologia per transformar la manera en la que els visitants interactuen amb les seves atraccions i espais temàtics.