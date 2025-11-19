Societat
Perdonen un deute que ascendeix a 640.131 euros a tres veïns de Tarragona
Es tracta de tres nous casos que han tingut lloc a la província relacionats amb la Llei de la Segona Oportunitat
Tres veïns han aconseguit cancel·lar a la província de Tarragona un total de 640.131 euros gràcies a la Llei de la Segona Oportunitat. Es tracta de tres nous casos d’exoneració de deutes produïts a la província en dos mesos.
El primer cas correspon a una mare de quatre fills de Tarragona ha pogut cancel·lar un deute de 329.083 euros. La dona va necessitar finançament per cobrir les despeses d'inversió en un negoci de construcció. D'altra banda, juntament amb la seva mare, va posar en marxa un bar que es va veure en la necessitat de tancar-lo. Va acumular una sèrie de quanties degudes (al propi creditor del crèdit, als treballadors, als proveïdors, etcètera).
Amb la intenció de solucionar els deutes van sol·licitar més crèdits. No obstant això, només va generar un endeutament major. En paral·lel, a causa de la falta de pagament de la hipoteca sobre l'habitatge de la qual era avalador amb el seu exmarit, l'entitat financera va procedir a l'execució de l'habitatge. La dona patia inestabilitat laboral ja que combinava treballs temporals i a temps parcial amb èpoques de desocupació.
El segon cas fa referència a una altra veïna de Tarragona que s'ha alliberat d'un deute de 87.760 euros. El seu estat d'insolvència té el seu origen en els escassos ingressos derivats de treballs precaris i inestables. Els crèdits sol·licitats els va destinar a despeses familiars, principalment l'habitatge. D'altra banda, va sol·licitar finançament per a cobrir les despeses d'inversió en un negoci. Desafortunadament, aquest no generava rendibilitat, per la qual cosa ho va tancar.
Va sol·licitar diversos crèdits per a fer front als creditors, generant així uns interessos molt elevats que van fer que els deutes ascendissin a més de l'esperat. Davant aquesta situació, va haver de ser sotmesa a prescripció mèdica per ansietat i estrès i es va veure obligada a sol·licitar uns microcrèdits per a fer front a les despeses del tractament psicològic privat ja que la Seguretat Social estava col·lapsada. No va tenir més remei que tornar a recórrer a aquests crèdits ràpids per la necessitat de cobrir despeses de lloguer, menjar, gasolina, reparacions de cotxe, tràmits administratius, etc.
L'últim cas fa referència a un deute de 78.002 euros d'un home d'Amposta. L'exonerat va començar a treballar amb el seu soci en una empresa. No obstant això, la dissolució de l'empresa li va portar a l'acumulació d'una sèrie de deutes. Durant un temps, la part deutora va realitzar una sèrie de gestions administratives que no van sortir bé. Així les coses, es va quedar amb un import elevat pendent de pagament, el qual ha estat exonerat gràcies a la Llei de la Segona Oportunitat.