Cultura
Montblanc obté una pròrroga de tres mesos per finalitzar les obres de l'antiga església de Sant Francesc
La Generalitat ha fet una cessió d'ús gratuït de l'equipament a l'ajuntament durant 75 anys
L'Ajuntament de Montblanc ha obtingut una pròrroga de tres mesos per finalitzar les obres de reforma de l'antiga església de Sant Francesc. Haurien d'estar enllestides entre els mesos de maig i juny de l'any 2026. Els treballs s'estan duent a terme gràcies a una subvenció de 3 milions d'euros del Ministeri d'Indústria i Turisme que exigia finalitzar l'obra el 31 de març. Ara, l'Estat ha donat una pròrroga de tres mesos que permetran acabar la rehabilitació amb més "tranquil·litat", tenint en compte que els terminis eren "molt ajustats", segons ha explicat l'alcalde de Montblanc, Marc Vinya. Durant una visita d'obres, també s'ha anunciat que la Generalitat ha fet una cessió d'ús gratuït de l'equipament durant 75 anys al mateix Ajuntament.