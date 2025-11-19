Mobilitat
Mercaderies per l'Interior, sobre la nova línia d'AVE: «S'han tornat a oblidar del Mediterrani»
El portaveu, Eugeni Sedano, recalca que «no s'està invertint allà on es genera riquesa»
La plataforma Mercaderies per l’Interior assegura que «aquesta millora per connectar Madrid i Barcelona és una demostració de que Madrid s’ha tornat a oblidar del Mediterrani». El portaveu de l’entitat, Eugeni Sedano, recorda que encara no hi ha una solució per al pas de les mercaderies lluny dels nuclis habitats i de la costa, i lamenta que «s’està tornant a invertir allà on no es genera riquesa».
En aquest sentit, Sedano creu que «s’està tornant al model d’Aznar de l’Espanya radial». «Si la riquesa es genera a Barcelona, Tarragona, València, Múrcia... És a dir, a l’arc Mediterrani, per què no s’està invertint aquí?», es pregunta.
Intermodal i mercaderies
Per altra banda, des de la plataforma posen l’ull en el futur de les mercaderies i la vinculació amb la intermodal de Vila-seca. «Els nostres enginyers creuen que és incongruent ubicar una estació intermodal pensada per a passatgers al mig del fluxe de mercaderies», detalla Sedano. És per això que els tècnics de la plataforma opinen que la intermodal «pot ser una limitació a la via per l’interior de les mercaderies».
L'anunci de Puente
El ministre de Transports i Mobilitat Sostenible, Óscar Puente, va anunciar dilluns la licitació per 2,3 milions d’euros (IVA inclòs) per portar a terme un estudi de viabilitat que contempli una nova línia d’alta velocitat (LAV) entre Barcelona i Madrid.
La principal novetat, és que aquesta línia prescindirà del pas per l’Estació del Camp de Tarragona, tot i que sí passarà per Lleida. L’objectiu del Ministeri és reduir el temps de trajecte entre les dues capitals a menys de dues hores, a més d’augmentar la velocitat del trajecte a 350 quilòmetres per hora.