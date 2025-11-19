Diari Més

Mercaderies per l'Interior, sobre la nova línia d'AVE: «S'han tornat a oblidar del Mediterrani»

El portaveu, Eugeni Sedano, recalca que «no s'està invertint allà on es genera riquesa»

Imatge d'arxiu de l'estació del Camp de Tarragona.

Imatge d'arxiu de l'estació del Camp de Tarragona.JPVL (Ferropedia)

Carlos Domènech Goñi
Carlos Domènech Goñi
Tarragona

La plataforma Mercaderies per l’Interior assegura que «aquesta millora per connectar Madrid i Barcelona és una demostració de que Madrid s’ha tornat a oblidar del Mediterrani». El portaveu de l’entitat, Eugeni Sedano, recorda que encara no hi ha una solució per al pas de les mercaderies lluny dels nuclis habitats i de la costa, i lamenta que «s’està tornant a invertir allà on no es genera riquesa».

En aquest sentit, Sedano creu que «s’està tornant al model d’Aznar de l’Espanya radial». «Si la riquesa es genera a Barcelona, Tarragona, València, Múrcia... És a dir, a l’arc Mediterrani, per què no s’està invertint aquí?», es pregunta.

Intermodal i mercaderies

Per altra banda, des de la plataforma posen l’ull en el futur de les mercaderies i la vinculació amb la intermodal de Vila-seca. «Els nostres enginyers creuen que és incongruent ubicar una estació intermodal pensada per a passatgers al mig del fluxe de mercaderies», detalla Sedano. És per això que els tècnics de la plataforma opinen que la intermodal «pot ser una limitació a la via per l’interior de les mercaderies».

L'anunci de Puente

El ministre de Transports i Mobilitat Sostenible, Óscar Puente, va anunciar  dilluns la licitació per 2,3 milions d’euros (IVA inclòs) per portar a terme un estudi de viabilitat que contempli una nova línia d’alta velocitat (LAV) entre Barcelona i Madrid.

La principal novetat, és que aquesta línia prescindirà del pas per l’Estació del Camp de Tarragona, tot i que sí passarà per Lleida. L’objectiu del Ministeri és reduir el temps de trajecte entre les dues capitals a menys de dues hores, a més d’augmentar la velocitat del trajecte a 350 quilòmetres per hora.

