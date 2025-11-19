Cultura
L'IPHES i el CSIC modelen amb làser 3D les restes prehistòriques de la Cova dels Xaragalls de Vimbodí i Poblet
Futures campanyes indagaran en la relació de l'espai i la Cova de la Font Major on s'ha trobat art rupestre paleolític
Investigadors de l'Institut Català de Paleoecologia Humana i Evolució Social (IPHES) i del Consell Superior d'Investigacions Científiques (CSIC) han fet una nova campanya arqueològica a la Cova dels Xaragalls, a Vimbodí i Poblet (Conca de Barberà). En concret, s'han consolidat les feines topogràfiques anteriors amb la instal·lació de bases fixes i s'ha documentat la cavitat amb models tridimensionals fets amb làsers 3D -escaneig fet amb equipament del Laboratori d'Arqueologia no Invasiva (MINARQLAB) de l'Institut d'Arqueologia de Mèrida (IAM). En futures campanyes es vol indagar en la possible relació entre la Cova del Xaragalls i la Cova de la Font Major, on recentment s'ha documentat un important conjunt d'art rupestre paleolític.