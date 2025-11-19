Societat
La Fundació Ciutat de Cambrils es reuneix amb les entitats esportives per presentar les bases de les noves beques per a joves talents
L’entitat, que ja compta amb més de quaranta patrons, valora molt positivament aquesta primera sessió de treball
La Fundació Ciutat de Cambrils va celebrar una trobada al Centre Cultural amb una trentena de representants de les entitats esportives del municipi. Durant la reunió, el president del projecte, Albert Puig, va exposar les bases de les beques i ajuts que s’atorgaran a partir de l’any vinent amb l’objectiu de recolzar i impulsar els joves talents locals.
L’entitat, que ja compta amb més de quaranta patrons, valora molt positivament aquesta primera sessió de treball, que també va servir perquè els clubs participants poguessin aportar suggeriments en la definició de les bases de la futura beca esportiva “Siscu Morell”. Aquest nou reconeixement vol homenatjar la figura de referència local i, alhora, donar suport als esportistes emergents del municipi.
Els representants de les entitats van expressar la seva satisfacció per la posada en marxa d’aquest projecte, destacant la importància d’iniciatives que fomentin i reconeguin el talent cambrilenc, no només en l’àmbit esportiu sinó també en altres camps com l’educació o la comunicació. Les entitats també van aplaudir que la Fundació aposti per fer créixer l’esport del municipi des de la base.
Per la seva banda el president de la Fundació, Albert Puig, remarca que «les associacions i clubs locals són una part essencial d’aquest projecte pioner al municipi i reafirmem la nostra voluntat de seguir treballant colze a colze amb el teixit associatiu cambrilenc».
La Fundació Ciutat de Cambrils és una entitat de caràcter social creada amb la voluntat d’impulsar projectes que reforcin el talent, el progrés i la cohesió del municipi. Neix amb el suport d’un ampli grup de patrons —actualment més d’una quarantena— provinents de diferents àmbits professionals, socials i econòmics, que comparteixen el compromís de contribuir al desenvolupament de Cambrils i de la seva ciutadania.