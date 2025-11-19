Turisme
El turisme no s'atura després de l'estiu als hotels d’interior i urbans de la Costa Daurada i l'Ebre
El turisme de benestar, la natura i l'enogastronomia son les opcions més escollides pels visitants
La majoria dels hotels urbans i de l’interior de la Costa Daurada i les Terres de l’Ebre de la Federació d’Associacions d’Empreses d’Hostaleria de Tarragona (AEHT) continuen treballant amb normalitat després de la finalització de la temporada estiuenca. Segons dades de l'AEHT, la majoria dels 135 establiments associats segueixen oberts i mantenen una bona activitat fins a finals d’any gràcies a la diversificació del turisme al territori.
Les dades recollides per la Federació AEHT mostren ocupacions destacables aquests mesos d’octubre i novembre, especialment en hotels que compten amb instal·lacions dedicades al benestar. L’Hotel Termes Montbrió, que obre els 365 dies de l’any i que ha assolit un 60% d’ocupació aquesta tardor; Mas d’en Bruno que compta amb altes expectatives d’ocupació fins el seu tancament per cap d’any o Le Méridien Ra, que es manté obert en aquesta època de l’any per primera vegada, indiquen la consolidació i auge del model de turisme del benestar.
A l’interior, el turisme MICE reforçat pels atractius d’experiències a la natura i una enogastronomia de qualitat impulsen fins el 60% l’ocupació de l’Hostatgeria de Poblet, a la Conca de Barberà, durant el mes d’octubre, amb una tendència positiva pel que queda d’any i extrapolable a altres establiments del territori.
Pel que fa al turisme urbà, les dades d’ocupació destaquen especialment a Tarragona ciutat, on l’AC Hotel registra una mitjana que frega el 80% en el que portem de tardor i una previsió que no baixa del 55% pels mesos que queden, a falta de les reserves d’última hora habituals de l’època.
En capitals de comarca menys turístiques, com Valls o Reus, amb hotels destinats principalment a empreses, la previsió és més discreta. En aquest sentit, l’Hotel Reus Park ha assolit un 40% d’ocupació de mitjana en dies laborales, xifra que s’ha vist reduïda al 25% en cap de setmana.
D’altra banda, destaquem que un percentatge d’allotjaments de la província de Tarragona tenen les seves portes tancades des de finals d’octubre, especialment aquells ubicats en zones de costa. És el cas de l’Hotel Mònica de Cambrils o el Rull de Deltebre, que va finalitzar la temporada amb un 30% d’ocupació.
En els darrers anys, l’AEHT ha constatat una prolongació clara de la temporada alta, tant a les zones costaneres com, sobretot, als establiments de l’interior i de les àrees urbanes. Aquests hotels han sabut adaptar-se a les noves dinàmiques del mercat, atraient visitants que viatgen per motius laborals, per participar en esdeveniments esportius o per gaudir de l’oferta enogastronòmica i cultural del territori.
«Ben entrat el novembre, els nostres establiments continuen oberts i amb bones xifres d’ocupació», explica Jordi Ferré, President de l’Associació Hotelera de l’AEHT. «Ja no depenem exclusivament dels atractius habituals de sol i platja, sinó que treballem amb segments com el turisme corporatiu, MICE o esportiu, que donen estabilitat durant tot l’any i que desestacionalitzen el sector».
A més, molts establiments han reforçat la seva col·laboració amb ajuntaments, clubs esportius i empreses locals, fet que contribueix a generar sinergies i activitat econòmica més enllà dels mesos d’estiu. Aquesta estratègia ha permès mantenir oberts molts hotels durant tot l’any, generant llocs de treballs estables i dignes que garanteixen l’estabilitat laboral i econòmica al conjunt del sector durant tot l’any.