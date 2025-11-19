Aigua
Calafell invertirà 31,6 milions d’euros en renovar la xarxa d’abastament d’aigua municipal
L’empresa municipal, CEMSSA, argumenta «grans desperfectes, fuites i falta de seguretat»
L’Ajuntament de Calafell ha aprovat inicialment la renovació de la xarxa d’abastament d’aigua municipal, que es durà a través de l’empresa municipal gestora CEMSSA per 31,6 milions d’euros (IVA inclòs). El projecte del Pla director d’aigua, iniciat al juliol d’enguany amb una proposta de l’entitat hídrica al consistori, preveu diverses grans operacions per millorar els serveis que ofereixen aigua potable a la localitat. Entre aquestes, destaca la renovació de canonades principals amb nous materials per substituir els trams més perjudicats o que contenen fibrociment, que actualment al municipi són el 63,51%.
Dins el paquet d’actuacions previstes, també se situen la realització de maniobres en dipòsits per «optimitzar els recursos existents» i millorar la gestió entre ells, renovar les reguladores de pressió de l’aigua i els comptadors domiciliaris, i incrementar la presència d’equips de comptatge i telecontrol en diversos sectors urbans.
La decisió del consistori per prendre aquestes mesures prové dels desperfectes en les instal·lacions captats en un informe dut a terme a principis del 2025. Entre les principals observacions, el document indicava que existeixen «mancances en la funció» dels 11 dipòsits existents al municipi, que també presenten fuites, falta d’elements de seguretat de forma genèrica i afectacions en el subministrament elèctric.
En relació a la xarxa d’abastament, constatada com «inacabada» en la seva connexió amb el municipi durant el primer informe, es destaca el seu mal estat principalment pel pas del temps i l’ús de fibrociment en les canonades. Altres elements assenyalats són una «xarxa d’extinció d’incendis deficient» que «no dona el cabal requerit amb sectors sense cobertura» i la falta del telecontrol al dipòsit de Valldemar.
Fins al 2030
D’acord amb l’Ajuntament, les actuacions proposades volen donar prioritat per assegurar l’abastament d’aigua potable a la població, així com que el subministrament es realitzi dins dels criteris sanitaris de qualitat. Actualment, la xarxa de distribució ofereix un rendiment del 51,44% per arribar a tots els serveis calafellencs, un percentatge que reflecteix «els grans desperfectes» que pateix «generant problemes importants» en la distribució.
El pressupost, actualment, es preveu executar en cinc fases fins a l’any 2030. La inversió més gran contemplada durant el projecte es portarà a terme l’any 2028, amb més de 5,6 milions d’euros, tot i que la resta d’anualitats la xifra es mantindrà equilibrada entre els 5,4 i els 5,5 milions d’euros. Enguany, la proposta invertirà 5,4 milions d’euros per donar els primers passos i portar a terme les primeres millores urgents en dipòsits i canonades.
Entre les principals partides aprovades, la renovació de les canonades principals rebrà la inversió més gran, amb un total de 25 milions d’euros. A la reforma dels trams la seguiran la renovació de tots els comptadors domiciliaris, que suposarà una inversió de més de 4,8 milions d’euros, i l’adequació dels dipòsits per un total d’1,1 milions d’euros. Les inversions, d’acord amb el projecte aprovat, inclouen un estudi de viabilitat econòmica que estableix la possibilitat per CEMSSA de dur a terme els treballs, tot i que de manera esglaonada.
L’últim Pla director proposat a la localitat datava de l’any 2010, i ara s’estableix «la necessitat de la revisió per identificar l’estat actual del servei i proposar actuacions que donin resposta a les necessitats» del municipi. Després de 15 anys, l’Ajuntament de Calafell portarà a terme les millores a la xarxa d’abastament, perjudicades en diferents nivells, especialment pel pas del temps en diversos trams.