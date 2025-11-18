Medi Ambient
SOS Costa i Camp de Tarragona convoca una mobilització contra la pista dels Morrots de la Savinosa
La nova mobilització, convocada pel 29 de novembre sorgeix després que les al·legacions presentades l’any passat hagin estat desestimades per les administracions
La plataforma SOS Costa i Camp de Tarragona ha anunciat aquest dimarts una nova mobilització ciutadana per protestar contra el projecte de construcció d’una pista de 5 metres d’amplada als morrots de la Savinosa. L’acte de protesta es celebrarà el 29 de novembre de 2025, després que les al·legacions presentades el juliol de 2024 hagin estat desestimades per les administracions responsables.
El projecte, impulsat per la Diputació de Tarragona, la Subdelegació de Costes del Ministeri per a la Transició Ecològica i l’Ajuntament de Tarragona, preveu una intervenció que, segons la plataforma, és “innecessària, contraproduent i excessivament costosa”.
Segons el col·lectiu ecologista, la zona ja disposa d’un corriol transitable —un tram del GR92 conegut com a Camí de la Costa— que només requeriria un arranjament puntual “seguint un principi d’intervenció mínima” per garantir la seguretat dels vianants. “No té sentit destruir un paisatge excepcional per construir-hi una pista de 5 metres d’amplada destinada, sobretot, a bicicletes, quan la Via Augusta ja disposa d’un carril bici previst”, denuncien.
També s'alerta del risc de massificació turística i proposa alternatives, com ara l’obertura del recinte del Preventori per recuperar el camí existent sota la pineda, que ofereix “ombra i un notable refugi climàtic”.
SOS Costa i Camp de Tarragona qualifica el projecte de “contraproduent”, ja que alteraria greument un espai natural amb un alt valor paisatgístic i ecològic. L’obra implicaria la destrucció d’espècies protegides —com el Limonium gibertii— i l’afectació d’hàbitats de rereduna considerats d’Interès Comunitari.
“Urbanitzar el roquissar és allunyar la natura de la ciutat”, afirmen. L’entitat reivindica que, més enllà de l’Arrabassada, les platges tarragonines mantenen un caràcter semi salvatge que cal preservar “tant per a les tortugues com per als humans”. Conservar el corriol actual, sostenen, garanteix un espai de gaudi tranquil i saludable per a la ciutadania.
Proposta de protecció integral de la costa
En una visió més àmplia, la plataforma reclama que els morrots de la Savinosa, la platja dels Capellans i la seva continuïtat fins a Tamarit siguin declarats Espai d’Interès Natural (EIN), en coherència amb la protecció ja existent a la platja Llarga, el bosc de la Marquesa i la punta de la Mora. Això permetria completar l’anomenada Anella Verda i Blava de Tarragona.
El col·lectiu també subratlla la necessitat de restaurar els ecosistemes costaners i afavorir la regeneració de vegetació pròpia, com el margalló, la savina litoral o la fonollera marina. “És paradoxal que a la Savinosa gairebé no quedin savines, quan la platja en porta el nom”, apunten.
En aquest context, la plataforma fa una crida a la ciutadania a participar en la mobilització del dia 29, que pretén “defensar un dels paisatges més valuosos del litoral tarragoní” i exigir a les administracions un debat obert “real, transparent i participatiu”.