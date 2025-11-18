Medi ambient
Un recorregut en bus mostrarà les principals amenaces ambientals al Camp de Tarragona i l’Ebre
Des del GEPEC-EdC han organitzat un recorregut en autobús per conèixer de primera mà les principals amenaces ambientals en les que treballen i que afecten les comarques del sud del país
El GEPEC-EdC ha organitzat per aquest diumenge 23 de novembre un recorregut en autobús per diversos punts del Camp de Tarragona i les Terres de l’Ebre amb l’objectiu de mostrar in situ les principals amenaces ambientals que, segons l’entitat ecologista, estan convertint el sud del país en un “territori de sacrifici”.
L’activitat, gratuïta i oberta al públic, sortirà a les 8 h des de Reus i recorrerà espais que formen part dels projectes i conflictes que el GEPEC-EdC denuncia des de fa anys. Tècnics i voluntaris de l’associació acompanyaran les persones participants per explicar, sobre el terreny, l’impacte ambiental, social i paisatgístic de cada punt.
Un itinerari pels focus més conflictius del territori
La ruta arrencarà a L’Aldea i avançarà de sud a nord, amb parades en alguns dels punts que el GEPEC-EdC considera més crítics del territori. El primer serà el polígon CatSud i la fàbrica Kronospan, on les emissions, els sorolls i les olors afecten el veïnat i on l’ampliació del polígon comporta la pèrdua de sòl agrari.
A continuació, la comitiva visitarà la planta de biogàs de Campredó, que, segons l’entitat, és un exemple de la mala gestió dels residus i dels problemes ambientals i veïnals que pot generar. La ruta continuarà pel Delta de l’Ebre, un espai especialment vulnerable a la regressió, la subsidència i la pujada del nivell del mar.
També es farà parada als parcs eòlics del Perelló i Tivissa, que el GEPEC-EdC qualifica de macroprojectes desplegats sense una planificació ambiental adequada. A Tivissa, la visita es centrarà en l’abocador, vinculat a l’arribada de residus de procedència dubtosa. Ja de retorn cap al Camp de Tarragona, el grup passarà per la zona on es vol instal·lar la futura fàbrica LOTTE a Mont-roig del Camp, un projecte que l’organització qüestiona pel seu impacte ambiental.
L’itinerari inclourà també el complex petroquímic del Camp de Tarragona, una de les àrees amb més concentració d’emissions de Catalunya, i es tancarà amb una explicació sobre el projecte del casino Hard Rock, que el GEPEC-EdC considera una amenaça territorial, social i mediambiental.
“Només coneixent el territori el podem defensar”
Amb aquesta iniciativa, el GEPEC-EdC vol apropar a la ciutadania una realitat que, asseguren, sovint queda amagada darrere dels discursos de creixement econòmic. “Només coneixent el que tenim al costat podem defensar-ho i actuar davant de les amenaces”, remarquen. Les inscripcions es poden fer a través del web de l’entitat i les places són limitades.