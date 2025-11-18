Gastronomia
La primera edició del Calçofest de Valls superarà totes les expectatives
Ja fa dies que la calçotada popular ha esgotat els tiquets degustació i els restaurants de Valls s'han sumat a l'esdeveniment oferint descomptes durant tot el cap de setmana
Aquest dissabte 22 de novembre, Valls es reunirà música, cultura i gastronomia amb la primera edició del Calçofest, que també donarà el tret de sortida oficial a la temporada vallenca de calçotades. Organitzat per la Sala RedStar i Boom Boom Produccions, amb el suport de l’Ajuntament de Valls, la Diputació de Tarragona, la Generalitat, la Cambra de Comerç de Valls i la Indicació Geogràfica Protegida Calçot de Valls, el festival ha superat totes les expectatives de participació.
Els darrers preparatius ja estan en marxa al passeig President Tarradellas, al barri del Fornàs, on s’ha muntat una gran carpa de 5.000 m² que acollirà fins a 10.000 persones per gaudir dels concerts de grups com Figa Flawas, The Tyets, Buhos, La Fúmiga, Els Catarres, Ginestà, Les Que Faltaband, Maria Jacobs i DJ Trapella. L’espai comptarà també amb zones de restauració i àrees d’esbarjo per garantir la comoditat del públic, que arribarà de tota Catalunya, consolidant Valls com a referent musical i gastronòmic del país.
Èxit de la calçotada popular
La calçotada popular que escelebrarà al pàrquing de la Cooperativa Agrícola ja té els tiquets exhaurits. Les 1.000 degustacions amb reserva anticipada s’han venut ràpidament, demostrant l’interès creixent del públic. Diversos restaurants de Valls també s’han sumat a la festa amb promocions especials i descomptes durant tot el cap de setmana, reforçant el Calçofest com a motor d’activitat econòmica i turística per a la ciutat.
El centre històric acollirà el Calçofest Matí, amb activitats per a tots els públics. Al Pati actuaran la companyia de circ Passabarret, les escoles de dansa Adagi i Infinity Dansa, el mag Dario Proximity i la banda de versions Tàrraco Surfers amb Joan Reig a la bateria. A més, es podran tastar calçots i vins de la DO Tarragona, amb la participació de restauradors locals i entitats de la ciutat.
Per millorar l’experiència dels assistents, el festival comptarà amb un servei de bus llançadora gratuït, que connectarà l’Estació d’Autobusos, el recinte del Calçofest i la Sala RedStar, amb horaris de 16 a 19 h i de 0 a 4.30 h. A més, s’habilitarà un espai d’aparcament de 5.000 m² a l’antiga fàbrica Ford, a cinc minuts del recinte, i s’implementarà un reforç del dispositiu de la Policia Local per garantir la seguretat i l’ordenació del trànsit.