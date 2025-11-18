Mobilitat
Transports anuncia una nova línia entre Lleida i Barcelona prescindint de Tarragonana
El ministre, Óscar Puente, ha anunciat la licitació per estudiar la viabilitat del projecte
El ministre de Transports i Mobilitat Sostenible, Óscar Puente, ha anunciat aquest dilluns la licitació per 2,3 milions d’euros (IVA inclòs) per portar a terme un estudi de viabilitat que contempli una nova línia d’alta velocitat (LAV) entre Barcelona i Madrid. La principal novetat, és que aquesta línia prescindirà del pas per l’Estació del Camp de Tarragona, tot i que sí passarà per Lleida. L’objectiu del Ministeri és reduir el temps de trajecte entre les dues capitals a menys de dues hores, a més d’augmentar la velocitat del trajecte a 350 quilòmetres per hora.
Els trajectes actuals se situen en un temps aproximat de 3 hores, segons detalla Puente, ja que la línia actual, passant per la província de Tarragona compta amb 620 quilòmetres. Un fet que obligarà el Govern estatal a retallar el recorregut a 518 quilòmetres, tot i que indiquen que el recorregut podria fer-se fins i tot en menys de dues hores. Això també afectarà la quantitat de servei que es projecti des del Camp de Tarragona, que reduirà els trajectes.
El projecte té previst executar-se en diverses fases, analitzant primerament la viabilitat de les actuacions de millora en diverses línies. La proposta també pretén complir amb l’augment de la demanda en els trajectes entre Barcelona i Madrid, segons ha explicat Puente, «que a l’inici movia 2,2 milions de persones i ara són 15 milions». D’acord amb el Ministeri, la quota d’usuaris suposa el 85% dels passatgers que utilitzen aquesta connexió entre ciutats, i indica que «encara pot créixer». D’aquesta manera, s’espera l’impuls del projecte d’acord amb l’estratègia de Mobilitat Sostenible per l’any 2030, tot i que no hi ha terminis establerts.
Més velocitat per igualar al transport xinès
A més de la redirecció de la línia entre Barcelona i Madrid, el ministre de Transports també ha anunciat l’increment de velocitat de durant els trajectes. Actualment, el servei d’alta velocitat té un límit de 300 quilòmetres per hora, però d’acord amb el responsable del Ministeri, des de l’Estat es projectarà una línia que arribi als 350, una velocitat que només s’ha assolit a la Xina.
El ministre de Transportes ha justificat la iniciativa per aconseguir una «millor rotació» entre els vehicles de les capitals. La proposta, anomenada AV350, s’avaluarà amb un nou model que contempla l’augment de la velocitat, ja que amb l’actual terreny i estructura de les vies, podria provocar danys greus. «No ho hem fet abans perquè podria provocar prejudicis a més de 320 quilòmetres per hora», explicava Puente. Ara, Adif ha desenvolupat una patent que redueix en un 21% la càrrega aerodinàmica i permet assolir, finalment, els 350. La inversió, però, encara no s’ha detallat. Tampoc els terminis, tot i que també forma part de l’estratègia de Mobilitat.