Economia
Les nuclears catalanes veuen més a prop seguir operant passada la data de tancament arran de la petició d'Alamaraz
La central d'Ascó recuperarà divendres l'operativa de la torre de refrigeració, en restauració des de l'agost
L'Associació Nuclear Ascó Vandellòs II (ANAV), l'empresa que gestiona les tres plantes atòmiques catalanes, veu cada cop més a prop la possibilitat de mantenir en funcionament les centrals més enllà de la data anunciada de tancament i reitera que estan preparats tècnicament per fer-ho. La petició al govern espanyol dels propietaris de la central extremenya d'Alamaraz de prorrogar el seu funcionament és, en aquest sentit, una "bona notícia", segons el director general d'ANAV, Paulo Domingues. "Estem a l'expectativa, esperant a veure quina és la reacció del poder polític", ha assegurat. L'empresa ha anunciat que des de divendres la central d'Ascó recuperarà la funcionalitat operativa de tota la torre de tir natural de refrigeració.