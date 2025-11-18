Successos
Dos cotxes i dos contenidors cremats durant la matinada a la demarcació de Tarragona
Els Bombers de la Generalitat han fet dues sortides, una a Cambrils i l'altra a Tarragona, respectivament
Els Bombers de la Generalitat han realitzat aquesta matinada diversos serveis. El primer d'ells ha estat per l'incendi d'un contenidor de paper a les 00.26 hores al carrer Riu Fluvià de Tarragona. En aquest servei, hi ha treballat una dotació i no hi ha hagut danys personals.
A les 05.07 hores s'ha mobilitzat una dotació per un incendi de dos vehicles estacionats al número 2 del carrer Segre de Cambrils. Un dels cotxes ha cremat al 100% i l'altre al 90%. Hi ha treballat una dotació de bombers.
A les 07.47 han rebut un avís per un accident a la T-314 a Riudoms on s'ha vist implicat un turisme i una motocicleta. Segons explica el cos d'emergències, el motorista es trobava al terra conscient i tenia ferides al peu. Aquest ha estat traslladat pel SEM a l'Hospital Sant Joan de Reus amb pronòstic lleu.
A primera hora del matí, a les 08.35 hores, els bombers han actuat a la plaça Catalunya de Tarragona per l'incendi d'un contenidor de plàstic. Només hi ha hagut danys materials.