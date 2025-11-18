Educació
La Conca formarà joves pastors amb un nou centre pioner en ramaderia extensiva
El nou espai vol professionalitzar la ramaderia extensiva i convertir-la en una eina clau contra els incendis i el canvi climàtic
La seu de Concactiva, a Montblanc, ha acollit aquest dimarts la presentació de La Pleta, el nou Centre de Formació de Ramaderia Extensiva i Paisatges. Es tracta d’un projecte que neix amb la voluntat de reforçar el sector ramader extensiu, impulsar la gestió sostenible del territori i donar sortida professional a les noves generacions interessades en el pastoralisme. El centre oferirà formació tècnica, suport a projectes i l’ús d’obradors compartits per afavorir la viabilitat de les explotacions.
L’espai forma part de Concactiva, l’organisme de promoció econòmica del Consell Comarcal de la Conca de Barberà, i vol contribuir a la creació de paisatges agroforestals més resilients davant l’emergència climàtica. També aposta per la silvopastura com a eina de prevenció d’incendis en zones forestals.
L’acte de presentació ha estat encapçalat pel conseller comarcal de Promoció Econòmica, Moisès Ferrete, que ha reivindicat la necessitat de donar suport als joves pastors i d’impulsar l’economia circular a la comarca. L’esdeveniment ha reunit una àmplia representació del sector ramader extensiu de la Conca de Barberà i les Muntanyes de Prades, així como diverses entitats, associacions, escoles agràries, bombers i representants municipals.
Els tècnics Bet Janer i Carles Herèdia han explicat l’origen del projecte, que sorgeix d’un curs de pastor de 25 hores organitzat el 2024 dins l’Escola del Paisatge, amb gran èxit de participació, i de la implicació de Concactiva en el projecte Rumiar, liderat per la Diputació de Tarragona per reforçar la prevenció d’incendis a través de la silvopastura i treballs forestals.
Un curs gratuït de 210 hores per formar futurs pastors
El moment més destacat de la jornada ha arribat amb l’anunci de la posada en marxa del nou curs de formació de pastor per a joves, que començarà el 4 de maig del 2026. Serà una formació gratuïta de 210 hores, impartida a les instal·lacions de Concactiva (part pràctica) i a la Serra de Miramar (part teòrica). El curs compta amb el suport de la Cambra de Comerç de Reus i el finançament del programa Talento Joven.
Durant les sis setmanes de formació, els participants —procedents de qualsevol punt de Catalunya i amb opció d’allotjament— treballaran competències pràctiques com l’ensinistrament de gossos, la gestió del paisatge, l’adaptació al canvi climàtic, el benestar animal i la conducció de ramats. El curs inclou també un mòdul d’emprenedoria de 60 hores i la possibilitat de fer pràctiques en explotacions del país.
Els responsables del centre han insistit que el projecte va més enllà de la formació, i que La Pleta vol convertir-se en un espai de suport directe a les explotacions ramaderes i un punt de referència en la promoció de la silvopastura i la bioeconomia forestal. En aquesta línia, el projecte es vincularà a la xarxa d’obradors compartits de la Conca de Barberà, especialment el viver agroalimentari i el futur obrador de productes làctics previst per al 2026.
Un equip liderat per un referent del sector
El centre comptarà amb la coordinació del veterà pastor Armand Flaujat, monitor titulat per l’Institut de l’Élevage i amb més de 30 anys d’experiència en l’ensinistrament de gossos i la formació de nous ramaders.
Amb guardons com tres campionats de Catalunya de gossos pastor i diversos reconeixements a França i Portugal, Flaujat liderarà un equip que també inclourà una veterinària, un enginyer i la participació d’entitats especialitzades que oferiran sessions monogràfiques sobre diversos àmbits del sector.