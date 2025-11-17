Diari Més

Torredembarra avaluarà vuit parcs infantils per millorar la seguretat

L’Ajuntament elaborarà un estudi sobre tots els espais arran de les propostes veïnals

Imatge del parc infantil de la plaça Joaquim Boronat, on s’han proposat una ampliació i millores.Cedida

Adam Diaz Garriga

L’Ajuntament de Torredembarra durà a terme una diagnosi tècnica dels principals parcs infantils del municipi per avaluar-ne la seguretat. Els vuit espais s’estudiaran per tal de concretar l’estat de les estructures d’oci per als infants, la seguretat dels parcs, l’orientació solar i la presència d’ombres i la inclusivitat que proposen aquests recintes. Les propostes, recollides durant la Taula d’Infància entre el consistori i veïns del municipi, esperen comportar la millora dels espais a curt i mitjà termini.

L’estudi l’elaborarà una empresa «especialitzada en anàlisi i planificació de parcs infantils», d’acord amb l’Ajuntament, que planteja la diagnosi com a «base per orientar les actuacions de millora en diversos terminis». Les principals observacions que preveu l’estudi se centren, principalment, en la seguretat interior i exterior dels parcs infantils, enfocant-se en la millora de les estructures desgastades, el material i l’estabilitat, la seva distribució «tenint en compte elements com grades, esglaons o zones elevades», i els aspectes ambientals i de manteniment. Entre aquests, destaquen la il·luminació dels recintes per a infants, els «punts cecs», la brutícia acumulada o «els possibles usos incívics en horari nocturn».

Proposta d’ampliació

Durant la celebració de la Taula d’Infància, consistori i veïns també van contemplar l’ampliació del parc de la plaça municipal Joaquim Boronat. A més de l’estudi, els possibles treballs a l’espai van ser la temàtica central de la reunió, amb diverses propostes com la millora de les zones d’ombra natural i artificials i la introducció de materials orgànics i segurs. L’adaptació de l’espai a infants amb diversitat funcional ha estat una de les propostes destacades, a més de la integració de jocs sensorials i adaptats a infants de 0 a 8 anys per «assegurar la col·lectivitat, la inclusivitat i l’accessibilitat».

L’alcalde de Torredembarra, Vale Pino, ha destacat la participació de les famílies que ajuden al consistori a «actuar amb més criteri i sensibilitat», i que permeten «millorar la qualitat dels espais públics destinats als infants». L’Ajuntament valora positivament la interacció amb el veïnat, i «troba consolidada la Taula d’Infància com un espai estable per fer arribar les propostes de les famílies i garantir que la mirada de la infància formi part de les decisions públiques», tal com ha indicat el regidor de Govern Obert i Comunicació, Joel Ramírez.

L’estudi i les propostes d’ampliació, però, encara no tenen data d’execució, tot i que ja s’han contemplat al consistori per començar a dur a terme les principals millores urgents als espais.

