Municipal
Torredembarra avaluarà vuit parcs infantils per millorar la seguretat
L’Ajuntament elaborarà un estudi sobre tots els espais arran de les propostes veïnals
L’Ajuntament de Torredembarra durà a terme una diagnosi tècnica dels principals parcs infantils del municipi per avaluar-ne la seguretat. Els vuit espais s’estudiaran per tal de concretar l’estat de les estructures d’oci per als infants, la seguretat dels parcs, l’orientació solar i la presència d’ombres i la inclusivitat que proposen aquests recintes. Les propostes, recollides durant la Taula d’Infància entre el consistori i veïns del municipi, esperen comportar la millora dels espais a curt i mitjà termini.
L’estudi l’elaborarà una empresa «especialitzada en anàlisi i planificació de parcs infantils», d’acord amb l’Ajuntament, que planteja la diagnosi com a «base per orientar les actuacions de millora en diversos terminis». Les principals observacions que preveu l’estudi se centren, principalment, en la seguretat interior i exterior dels parcs infantils, enfocant-se en la millora de les estructures desgastades, el material i l’estabilitat, la seva distribució «tenint en compte elements com grades, esglaons o zones elevades», i els aspectes ambientals i de manteniment. Entre aquests, destaquen la il·luminació dels recintes per a infants, els «punts cecs», la brutícia acumulada o «els possibles usos incívics en horari nocturn».
Proposta d’ampliació
Durant la celebració de la Taula d’Infància, consistori i veïns també van contemplar l’ampliació del parc de la plaça municipal Joaquim Boronat. A més de l’estudi, els possibles treballs a l’espai van ser la temàtica central de la reunió, amb diverses propostes com la millora de les zones d’ombra natural i artificials i la introducció de materials orgànics i segurs. L’adaptació de l’espai a infants amb diversitat funcional ha estat una de les propostes destacades, a més de la integració de jocs sensorials i adaptats a infants de 0 a 8 anys per «assegurar la col·lectivitat, la inclusivitat i l’accessibilitat».
L’alcalde de Torredembarra, Vale Pino, ha destacat la participació de les famílies que ajuden al consistori a «actuar amb més criteri i sensibilitat», i que permeten «millorar la qualitat dels espais públics destinats als infants». L’Ajuntament valora positivament la interacció amb el veïnat, i «troba consolidada la Taula d’Infància com un espai estable per fer arribar les propostes de les famílies i garantir que la mirada de la infància formi part de les decisions públiques», tal com ha indicat el regidor de Govern Obert i Comunicació, Joel Ramírez.
L’estudi i les propostes d’ampliació, però, encara no tenen data d’execució, tot i que ja s’han contemplat al consistori per començar a dur a terme les principals millores urgents als espais.