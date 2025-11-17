Gastronomia
TAC 12 estrena “Cuina amb Caràcter”, el nou programa de cuina amb personalitats tarragonines
El projecte s’emmarca dins el projecte de l’entitat per impulsar la gastronomia local, els productes de qualitat i la tradició culinària
L’Associació d’Empreses d’Hostaleria de la Província de Tarragona (AEHT) impulsa un nou projecte audiovisual per continuar promocionant la gastronomia, els productes locals i el potencial de l’hostaleria del territori. Es tracta de Cuina amb Caràcter, un programa de cuina que s’emetrà setmanalment els dimarts a les 20:30 h, a partir del 18 de novembre a TAC 12, amb el suport de Makro, Repsol i San Miguel com a patrocinadors principals.
Presentat per la comunicadora mallorquina Aina Mallol i gravat a l’Aula AEHT de les instal·lacions Tomàs Llobet, el programa tindrà una durada de 25 minuts i constarà de 24 capítols. En cada episodi, la presentadora compartirà cuina i conversa amb una personalitat destacada de la província de Tarragona per elaborar una recepta vinculada als seus orígens, records o identitat personal.
Entre els convidats confirmats hi ha professionals de la cuina, com el xef amb Estrella Michelin Rafel Múria, així com figures d’altres àmbits: artistes com Joan Blázquez, bateria del grup Els Buhos, l’actor Oriol Grau, la influencer Elia Figuera o el president del Port de Tarragona, Santi Castellà, entre d’altres. Tots mostraran el seu costat més gastronòmic i proper al territori.
Amb Cuina amb Caràcter, l’AEHT continua apostant per iniciatives que donen visibilitat al sector de l’hostaleria i la restauració del Camp de Tarragona i les Terres de l’Ebre. El projecte s’emmarca dins la línia de treball de l’entitat per impulsar la gastronomia local, els productes de qualitat i la tradició culinària, alhora que posa en relleu el valor humà que hi ha darrere de cada plat.
“Cuina amb Caràcter és una mostra més de la voluntat de l’AEHT de seguir innovant, dinamitzant i promovent el sector gastronòmic i turístic del territori, i d’apropar al gran públic la riquesa culinària que defineix la nostra província”, afirma el president de l’entitat, Francesc Pintado.