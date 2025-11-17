Educació
Més de 6.500 persones participen en La Setmana de la Ciència de la URV
El programa ha constat de tallers, xerrades, rutes científiques i activitats gamificades repartides pel Camp de Tarragona i les Terres de l’Ebre
Durant els darrers dies, el territori tarragoní ha posat el focus en la ciència amb la Setmana de la Ciència 2025, organitzada oficialment del 7 al 16 de novembre per la Universitat Rovira i Virgili (URV). Aquesta edició ha arribat a més de 6.500 persones de totes les edats a través de més de quaranta activitats que, en diferents formats, han fet la recerca accessible i entenedora.
Encara que la setmana oficial ja ha finalitzat, algunes activitats programades continuen: el taller “Construcció de cúpules autoportants” tindrà lloc el 19 de novembre al Centre Cívic de Valls a càrrec de l’investigadora Cèlia Mallafrè, mentre que el joc de cartes sobre dones dansaires “MemoryDansa” se celebrarà el 28 de novembre al Casal de les Dones de Salou amb la participació de Giulia di Pietro, investigadora del Departament d’Història i Història de l’Art de la URV.
Durant la Setmana de la Ciència s’han organitzat deu rutes científiques per posar en valor la figura d’Antoni de Martí i Franquès, incloent una proposta teatralitzada que recorre diversos espais emblemàtics de la Part Alta de Tarragona. Vuit rutes han estat dirigides a estudiants de secundària, mentre que les dues restants s’han obert al públic general durant el cap de setmana. Aquesta iniciativa està cofinançada per la Fundació Espanyola per a la Ciència i la Tecnologia i compta amb el suport del Museu d’Història de Tarragona.
Les diferents seus del Campus Extens de la URV han acollit més de vint xerrades i tallers divulgatius sobre temes com química, arquitectura, nutrició, microplàstics, prehistòria, bioquímica i enginyeria, arribant a més de 300 participants. Entre els tallers destacats hi ha el de l’investigador Ricard Boqué, “Sherlock Holmes sabia química”, i la xerrada de la investigadora Jiaqi Ni, “Pensa en el que menges”.
A més, el Repte Experimenta ha proposat dues activitats interactives: un taller d’experiments familiars en streaming i la nova edició del Crim Experimenta, que seguirà vigent fins al 9 de desembre. Aquesta iniciativa gamificada permet als participants, a través de sis mòduls interactius i set càpsules audiovisuals, seguir pistes, fer experiments i aplicar el mètode científic per comprendre el canvi climàtic, les energies renovables, la pluja àcida o la desertificació.
Un any més, la URV i l’Associació d’Empreses Químiques de Tarragona (AEQT) han atret al CRAI del Campus Sescelades prop de 1.700 escolars de primària i secundària amb el programa Fem Recerca!, que continuarà amb tallers experimentals fins al 24 de novembre, amb l’objectiu de conscienciar sobre la importància de la investigació i les seves múltiples aplicacions.