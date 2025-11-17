Música
Lax’n’Busto, caps de cartell de la sisena Garbinada Pop de Falset
Serà un dels pocs concerts que el grup oferirà a Tarragona dins de la seva gira del 40è aniversari
La sisena edició de la Garbinada Pop de Falset viurà una de les seves nits més especials amb Lax’n’Busto com a caps de cartell. El grup vendrellenc actuarà el dijous 13 d’agost de 2026, a partir de les 23.00 h, en un dels pocs concerts que oferirà a les comarques tarragonines en el marc de la gira del 40è aniversari.
Les entrades anticipades es posaran a la venda aquest dimarts 18 de novembre a les 12 h amb una promoció inicial de 32 euros per a les primeres 300 entrades, disponibles a través del portal codetickets.com.
La gira 2026 de Lax’n’Busto compta amb la formació històrica integrada per Pemi Fortuny, Jimmy Piñol, Pemi Rovirosa, Jesús Rovira, Cristian Gómez Montenegro i Eduard Font. L’anunci arriba després del gran èxit de la gira de retrobament del 2025, que va penjar el cartell de sold out a tots els concerts. De moment, només s’han confirmat les cites d’obertura i tancament de la gira, a La Mirona (Girona) i La Llotja (Lleida), que van esgotar entrades en qüestió d’hores. La parada a Falset es suma així a un calendari molt limitat que arrencarà el 24 d’abril.
El públic tindrà a Falset l’oportunitat de reviure alguns dels temes més emblemàtics de la trajectòria de la banda del Baix Penedès. La nit comptarà també amb la presència d’un grup teloner —encara per anunciar—, que actuarà ja de matinada, abans d’una sessió de DJ que tancarà la festa.
Les entrades pel concert es posaran a la venda amb un preu de llançament de 32 euros per a les primeres 300 localitats. Un cop s’esgotin, el preu passarà a ser de 35 euros més despeses de gestió. Paral·lelament, les persones empadronades a Falset podran adquirir una única entrada per persona al preu reduït de 20 euros, exclusivament de manera presencial a l’Ajuntament a partir del dimecres 19 de novembre. Aquestes entrades es podran recollir un mes abans del concert, en horari de 10 a 14 h.
Pel que fa als horaris de la jornada, la Garbinada Pop 2026 obrirà portes el 13 d’agost a les 21.30 h. El concert de Lax’n’Busto començarà a les 23.00 h, seguit del grup teloner a la 1.30 h, i la sessió de DJ que s’iniciarà a les 3.00 h i clourà la nit.