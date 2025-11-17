Aigua
L’Observatori d’Aigua proposa abastir Barcelona amb aigua de l’Ebre
L’entitat pretén impulsar un gran corredor hídric amb la dessalinitzadora entre Cunit i Cubelles com a coordinadora
L’Observatori Intercol·legial de l’Aigua ha presentat una proposta a la Generalitat per establir una gran xarxa de connexió d’abastiment d’aigües des de l’Ebre a la Muga. Una mesura que, més enllà de garantir l’abastament de l’Àrea Metropolitana de Barcelona a través del Consorci d’Aigües de Tarragona, també preveu un projecte que connecti el fluxe entre Tarragona i Girona per assegurar un corredor hídric que s’adapti «a les futures necessitats de les demarcacions».
La interconnexió, segons la proposta de l’Observatori, ha canviat el disseny des del projecte presentat inicialment, que proposava el corredor per pal·liar els efectes de la sequera oferint l’abastament per tota Catalunya. Ara, però, consideren que la iniciativa hauria d’enfocar-se en la connexió de totes les demarcacions per «facilitar l’accés a l’aigua independentment de les pluges i l’estat dels embassaments». L’objectiu és oferir la possibilitat a tots els municipis d’utilitzar la connexió per abastar-se «en moments crítics o d’emergència», d’acord amb el coordinador de l’Observatori, Marc Oliva.
El projecte, «suportat per enginyers i economistes», ja s’ha posat en coneixement del Govern, segons indicava el Diari ARA, tot i que no hi ha actuacions previstes per part de la Generalitat. L’Observatori, però, estableix una previsió amb tres fases amb un termini d’execució fins al 2050. La proposta espera portar el corredor hídric a través de tres noves dessalinitzadores, situades a les tres províncies.
Cunit com a referència
En el cas de Tarragona, les instal·lacions que es construiran entre Cunit i Cubelles es preveu que siguin les encarregades d’oferir un punt de connexió entre l’aigua del Consorci d’Aigües de Tarragona (CAT) i el sistema d’Aigües Ter-Llobregat (ATLL). L’elecció de la nova dessalinitzadora del Foix, projectada pel 2030, seria clau pel projecte, ja que ambdós municipis representen el límit territorial del CAT. «És una decisió de Govern, nosaltres prioritzem assegurar l’accés al regadiu del Penedès», ha explicat l’alcalde de Cunit, Jaume Casañas.
Després de ser adaptada a les noves circumstàncies climàtiques, el nou model de la interconnexió estableix «una solució més flexible i adaptada a les necessitats futures», basada en un flux de transport d’aigua en tots dos sentits. El cabal màxim de la connexió proposat és d’1,5 metres cúbics per segon.
Les altres dues connexions connectaran les conques del Ter, Fluvià i Muga i el corredor amb el canal d’Urgell per assegurar el regadiu, després de modernitzar les instal·lacions, connectant l’Ebre amb la resta de províncies.