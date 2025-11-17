Comerç
Els Bons Compra Salou superen el 60% del pressupost en només deu dies
Els beneficis han multiplicat per quatre els diners aportats per l’Ajuntament
La campanya Bons Compra Salou ha arrencat amb força i ha superat ja el 60% del pressupost disponible en només deu dies. La iniciativa, que va començar el 5 de novembre, ofereix un 30% de descompte en compres realitzades a gairebé un centenar d’establiments del municipi.
L'acollida ha estat tan positiva que més d'una trentena de comerços ja han esgotat tots els seus bons, un indicador de la consolidació i efectivitat de la campanya entre veïns i visitants. Durant aquestes primeres setmanes, més de 4.000 clients han utilitzat els bons, generant un impacte econòmic de prop de 300.000 euros en el comerç local.
Segons les dades municipals, cada euro aportat per l’Ajuntament s’ha multiplicat per quatre en volum de despesa als establiments adherits, convertint la campanya en una de les mesures més eficaces per dinamitzar el teixit comercial. La despesa mitjana per client ha estat d’uns 70 euros, amb descomptes que poden arribar fins als 30 euros per persona.
Els sectors més demandats són la moda i complements, l’alimentació, la cura personal i la salut, coincidint amb l’inici del període previ a les compres de Nadal. Aquesta temporalitat contribueix a allargar la temporada comercial i a garantir un final d’any amb vendes a l’alça. A més, la campanya es complementarà amb les activitats i dinamització pròpies de les festes nadalenques.
Els bons continuen disponibles a través del web bons.salou.cat fins al 5 de desembre o fins a exhaurir el pressupost.