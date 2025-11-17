Sostenibilitat
La Diputació de Tarragona finança la millora ambiental del Fondo del Mata amb 25.000 €
Es tracta d'una subvenció otorgada a La Fundació Santa Teresa per impulsar la millora ambiental i social d'aquest entorn natural
La Fundació Santa Teresa ha estat una de les entitats beneficiàries de les subvencions que concedeix la Diputació de Tarragona a Centres Especials de Treball d’iniciativa social i empreses d’inserció destinades a la conservació i millora d’espais naturals.
El projecte presentat per l’entitat, amb el suport de l’Ajuntament del Vendrell, té com a objectiu la millora de l’entorn natural del Fondo del Mata, un espai d’alt valor ambiental i social del municipi. La iniciativa rebrà una ajuda de 25.000 euros, que representa el 96% del pressupost total de la primera fase.
El projecte, titulat «Proposta d’aportació a la permeabilitat d’usos i millora de l’entorn natural de l’àrea de lleure del Fondo del Mata (Fase I)», inclou actuacions de prevenció d’incendis, millora dels torrents, condicionament de camins i neteja de l’entorn dels estanys. A més, integra un fort component social: els treballs seran executats per un equip de quatre persones amb discapacitat o en risc d’exclusió social, que rebran formació i suport per part de la Fundació Santa Teresa.
Tot i que la subvenció és gestionada directament per la Fundació, l’Ajuntament del Vendrell ha acordat que la intervenció repercuteixi de manera directa en la millora del Fondo del Mata, amb l’objectiu de convertir-lo en un entorn més segur, accessible i sostenible, i potenciar-lo com a refugi climàtic.
Segons l’alcalde del Vendrell, Kenneth Martínez, “aquest projecte és un exemple de col·laboració entre institucions i entitats socials que combina la millora del medi ambient amb la inclusió social i laboral”.