Sorteig
Diari Més et convida a viure el Nadal a PortAventura World
Diari Més sorteja tres entrades dobles a Instagram per viure el Nadal del 30è aniversari del mític parc
PortAventura World ja ha donat el tret de sortida a la seva temporada de Nadal, una de les més esperades de l’any i que enguany arriba carregada de novetats per tancar el 30è aniversari del resort. Coincidint amb aquest inici, Diari Més sorteja tres entrades dobles a Instagram perquè les famílies de Tarragona puguin viure l’experiència nadalenca d’una manera única.
Per participar-hi, els usuaris només han de:
- Seguir Diari Més i PortAventura World.
- Etiquetar als comentaris amb qui voldrien gaudir del Nadal al parc.
- Fer like a la publicació.
- Compartir-la a stories.
El sorteig estarà actiu fins al 27 de novembre i els guanyadors es faran públics l’endemà, 28 de novembre també via Instagram.
El nadal a PortAventura, més màgic que mai
La temporada de Nadal —que s’allargarà del 22 de novembre al 6 de gener— arriba amb una programació ampliada, nous espectacles i ambientació festiva a totes les àrees. Entre les principals novetats destaca “Circo de Navidad”, un nou espectacle que combina música, llum i acrobàcies per explicar la història d’una jove que descobreix la seva vocació artística gràcies a l'arribada del circ.
Un altre dels moments més esperats és la gran encesa de llums a Mediterrània cada capvespre, que transforma el parc en un mar de colors.
PortAventura estrena també una experiència inèdita: el Nadal Mexicà, amb una recreació d’una tradicional “demanada de posada”, música típica, dansa i una pinyata estrella pels més petits.
A aquestes novetats s’hi sumen els grans clàssics del parc: El Bosque Encantado, amb temàtica renovada, la trobada amb Pare Noel i la sempre espectacular Christmas Parade, que tanca cada jornada amb un festival de llums i personatges nadalencs. Els hotels i restaurants del resort també s’adapten a la temporada amb menús especials, decoració temàtica i el dinner show familiar La Posada de los Gnomos.
Amb més de 40 dies d’activitat, PortAventura consolida el Nadal com un dels moments forts del calendari i posa punt final a un any emblemàtic marcat pels seus 30 anys d’història.