Mobilitat
Cunit reclama millores els serveis de Rodalies proposats al corredor Sud
El consistori lamenta que les condicions han empitjorat amb les reprogramacions i es reunirà amb Renfe
L’Ajuntament de Cunit ha alçat la veu contra la reprogramació del servei de Rodalies al corredor Sud, que entrarà en vigor el pròxim 22 de novembre un com finalitzin els treballs a Roda de Berà. El consistori assegura que, tot i reunir-se amb Rodalies al juliol per traslladar les necessitats de millora del servei ferroviari al municipi, les propostes «no s’han complert». Entre aquestes, figuraven l’ordenació d’horaris en hora punta i l’increment de connexió amb Tarragona. D’acord amb el consistori, Rodalies va prometre presentar les millores al setembre.
«Ens sentim enganyats», assegurava l’alcalde de Cunit, Jaume Casañas. «Les novetats han arribat dos mesos tard i el resultat son menys trens al matí respecte al servei d’abans», explicava el batlle, que lamenta també la pèrdua de connexió directa amb el Camp de Tarragona i la saturació del servei de bus entre el Baix Penedès i el Garraf.
Una de les principals afectacions és la falta d’un servei direcció a Barcelona des del municipi a partir de les 22.00 h: «Tenim un tren per tornar, però no per anar», indicava Casañas, que lamentava que la decisió «s’ha tornat a prendre sense consultar a les administracions del territori». Entre les demandes, Cunit també exigeix un servei entre la localitat i el Prat de Llobregat, concretament per garantir l’accés al metro als ciutadans del municipi que viatgin a Barcelona.
Nova reunió
El govern cunitenc es reunirà amb Renfe aquest dimecres per analitzar la situació i presentar les principals afectacions, per tal de «garantir una mobilitat justa i equilibrada» al municipi. Al mateix temps, també demanarà una reunió urgent de la Taula de Mobilitat del Penedès a la Delegació del Govern.
Entre les demandes, també s’establiria la recuperació del servei cada 15 minuts per viatjar a Barcelona, que ara ja no s’ofereix al municipi. El consistori defensa davant la situació que, en comptes de millorar, «tot ha empitjorat» amb les novetats.