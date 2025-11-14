Economia
Els preus es mantenen a Tarragona i l'Ebre amb un IPC que es redueix lleugerament fins al 3%
L'habitatge continua disparat amb un encariment del 7,2% i les begudes i aliments també es mantenen a l'alça
La taxa anual de l'Índex de Preus al Consum (IPC) s'ha reduït una dècima durant l'octubre a les comarques de Tarragona i les Terres de l'Ebre. L'IPC se situa en el 3%, segons les dades publicades aquest divendres per l'Institut Nacional d'Estadística (INE). Respecte al mes de setembre, els preus han pujat un 0,6%.
Els productes que s'han encarit més respecte a l'any passat són l'habitatge i els subministrament d'aigua, electricitat i el gas (7,2%), així com les begudes alcohòliques i el tabac (3,9%) i els aliments (2,8%). Cap de les categories taxades s'ha abaratit i només mantenen els preus com l'any passat l'educació i l'oci i la cultura. Els restaurants i hotels registren un increment de l'IPC anual del 4,6%.
A Tarragona i l'Ebre, els preus del vestit i el calçat també s'han apujat exponencialment respecte al mes de setembre, amb un encariment de l'11,2% i un increment del 2,3% anual.