Cultura
El CRAI de la URV rep 1.300 cintes de vídeo i 4.600 llibres sobre cultura i festes de Tarragona
Les donacions del fotògraf Fer-Vi i de Ferran Çivit reforcen la preservació de la memòria col·lectiva i la recerca al Camp de Tarragona
El Centre de Recursos per a l’Aprenentatge i la Investigació (CRAI) de la Universitat Rovira i Virgili (URV) ha enriquit el seu fons documental gràcies a les aportacions de dos particulars vinculats al territori i a la cultura local.
El fotògraf Josep Ferrer i Vilar, Fer-Vi, ha cedit 1.335 cintes de vídeo que documenten la cultura i les festes populars de Tarragona entre 1987 i 1998. La col·lecció inclou enregistraments de la Setmana Santa, la festa de Sant Roc, esbarts dansaires i castells, en formats diversos com VHS, Beta, S-VHS i DVD. Els materials estaven prèviament cedits a l’antiga Unitat d’Investigació del Cinema de la URV i ara es formalitza la seva digitalització per garantir-ne la conservació a llarg termini i facilitar-ne l’accés a investigadors i públic interessat en el patrimoni tarragoní.
D’altra banda, Ferran Çivit i Martí ha donat la seva biblioteca personal i familiar, amb un total de 4.666 llibres i 210 revistes, que s’arxivarà al CRAI campus de Vila-seca, proper a la Facultat de Turisme i Geografia. La col·lecció inclou obres de política contemporània, història de Catalunya, antropologia, humanitats i materials locals del Camp de Tarragona, com els centrats en la Conca de Barberà o la tècnica de la pedra seca. També destaca la seva completa col·lecció de còmics, útil tant per a l’entreteniment com per a estudis universitaris en comunicació audiovisual, literatura o història de l’art.
El CRAI subratlla que aquestes donacions no només preserven la memòria cultural i social del territori, sinó que també constitueixen una eina clau per a la recerca acadèmica i la divulgació del patrimoni. La digitalització i organització dels materials facilitarà l’accés obert a estudiants, investigadors i professionals.