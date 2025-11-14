Diari Més

El CRAI de la URV rep 1.300 cintes de vídeo i 4.600 llibres sobre cultura i festes de Tarragona

Les donacions del fotògraf Fer-Vi i de Ferran Çivit reforcen la preservació de la memòria col·lectiva i la recerca al Camp de Tarragona

El fons de Ferran Çivit, en el moment de ser arxivat al CRAI campus Catalunya.

El fons de Ferran Çivit, en el moment de ser arxivat al CRAI campus Catalunya.ALBERICH 606017606

El Centre de Recursos per a l’Aprenentatge i la Investigació (CRAI) de la Universitat Rovira i Virgili (URV) ha enriquit el seu fons documental gràcies a les aportacions de dos particulars vinculats al territori i a la cultura local.

El fotògraf Josep Ferrer i Vilar, Fer-Vi, ha cedit 1.335 cintes de vídeo que documenten la cultura i les festes populars de Tarragona entre 1987 i 1998. La col·lecció inclou enregistraments de la Setmana Santa, la festa de Sant Roc, esbarts dansaires i castells, en formats diversos com VHS, Beta, S-VHS i DVD. Els materials estaven prèviament cedits a l’antiga Unitat d’Investigació del Cinema de la URV i ara es formalitza la seva digitalització per garantir-ne la conservació a llarg termini i facilitar-ne l’accés a investigadors i públic interessat en el patrimoni tarragoní.

D’altra banda, Ferran Çivit i Martí ha donat la seva biblioteca personal i familiar, amb un total de 4.666 llibres i 210 revistes, que s’arxivarà al CRAI campus de Vila-seca, proper a la Facultat de Turisme i Geografia. La col·lecció inclou obres de política contemporània, història de Catalunya, antropologia, humanitats i materials locals del Camp de Tarragona, com els centrats en la Conca de Barberà o la tècnica de la pedra seca. També destaca la seva completa col·lecció de còmics, útil tant per a l’entreteniment com per a estudis universitaris en comunicació audiovisual, literatura o història de l’art.

El CRAI subratlla que aquestes donacions no només preserven la memòria cultural i social del territori, sinó que també constitueixen una eina clau per a la recerca acadèmica i la divulgació del patrimoni. La digitalització i organització dels materials facilitarà l’accés obert a estudiants, investigadors i professionals.

