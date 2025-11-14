Esport
La Costa Daurada, escenari clau de la Volta Ciclista a Catalunya 2026
Mont-roig del Camp s’estrena i Vila-seca repeteix com a seus de la Volta 2026, que situarà de nou el Camp de Tarragona al mapa ciclista internacional
La Volta Ciclista a Catalunya ja ha confirmat totes les seus de l’edició masculina i femenina del 2026, i el Camp de Tarragona tornarà a tenir-hi un paper destacat. La tercera etapa de la prova masculina recorrerà la Costa Daurada el 25 de març, amb una sortida inèdita des de Mont-roig del Camp i un final d’etapa a Vila-seca, convertint la comarca en un dels escenaris clau de l'esdeveniment ciclista.
La 105a edició de la Volta, que es celebrarà entre el 23 i el 29 de març, manté el seu caràcter d’alt nivell i reafirma l’aposta del Departament d’Esports per consolidar Catalunya com un referent internacional. “Donem continuïtat a un esdeveniment esportiu de rellevància mundial que posiciona Catalunya com una potència esportiva de primer nivell”, ha destacat el conseller d’Esports, Berni Álvarez.
La jornada tarragonina serà especialment rellevant, tant per la seva novetat com per l’impacte territorial. Mont-roig del Camp s’estrena com a seu oficial i Vila-seca repeteix com a punt neuràlgic de la cursa.
El traçat de l’etapa —encara pendent de detall oficial— recorrerà diversos punts de la Costa Daurada abans d’arribar a Vila-seca. Serà un dels pocs dies sense alta muntanya en una edició marcada per tres finals en alçada: Vallter, el retorn a Coll de Pal després de 45 anys i l’esperada ascensió a Queralt.
Aquesta edició arriba com a prova consolidada del calendari UCI World Tour. Figures com Pogačar, Evenepoel o Roglič ja han convertit ports catalans en escenaris memorables, i el 2026 es preveu una participació de primer nivell tant en la prova masculina com en la femenina, que es disputarà del 19 al 21 de juny.
El secretari general d’Esports, Abel Garcia, ha destacat que el 2026 serà “un any molt especial pel ciclisme català”, coincidint amb les tres etapes inicials del Tour de França al país. “La Volta és patrimoni de l’esport català i un orgull del país”, ha afirmat.
La Volta femenina també escalfa motors
La tercera edició femenina, integrada al calendari internacional 2.1, constarà de tres etapes: Santa Susanna–Santa Susanna, Sant Vicenç de Castellet–La Molina i Mataró–Barcelona. L’etapa de muntanya del segon dia apunta a ser decisiva en la classificació general.
El president de la Volta, Rubèn Peris, ha assegurat que els recorreguts del 2026 tornaran a emocionar tant ciclistes com aficionats. “Prepararem escenaris exigents perquè els ciclistes puguin brillar i el públic vibrar”, ha subratllat.