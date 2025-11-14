Societat
Un camping de Tarragona és reconegut als Premis II Premis FP BIZ DAY
Playa Montroig Camping Resort rep una acreditació d’excel·lència pel seu model de col·laboració amb centres educatius catalans, especialment del Camp de Tarragona.
Playa Montroig Camping Resort ha estat reconegut amb una acreditació d’excel·lència en els II Premis FP BIZ DAY, uns guardons que impulsa el Departament d’Educació i Formació Professional de la Generalitat per destacar les bones pràctiques d’empreses que gestionen estudiants de FP Dual en règim intensiu. L’acte de lliurament es va celebrar ahir al Citilab de Cornellà de Llobregat.
El reconeixement posa en valor el compromís del resort amb la formació professional i la seva estreta col·laboració amb diversos centres educatius catalans, una relació especialment consolidada a la província de Tarragona. Cada any, Playa Montroig Camping Resort incorpora estudiants de diferents especialitats perquè realitzin estades de FP Dual en departaments estratègics com animació, administració, comptabilitat i serveis complementaris, entre els quals destaquen el spa i el saló de bellesa.
L’objectiu del model és afavorir la immersió real dels joves en el món laboral, facilitant un aprenentatge pràctic, la consolidació de competències professionals i la posterior inserció al sector turístic i de serveis. La distinció reforça el paper del resort com a referent en la integració formativa i en la creació de sinergies entre el teixit empresarial i els centres educatius, un element clau per continuar impulsant la qualitat de la formació professional a Catalunya.
Alejandro Giménez, director de Playa Montroig Camping Resort, va expressar la seva satisfacció pel guardó: “Rebre aquesta acreditació és un orgull per a tot l’equip. Creiem fermament en el talent jove i en la importància d’oferir oportunitats reals d’aprenentatge. Per a nosaltres, col·laborar amb els centres educatius no és només una responsabilitat, sinó una inversió en el futur i, en particular, en el del sector turístic. Aquest premi ens anima a continuar reforçant el nostre compromís amb la formació i amb l’acompanyament dels professionals del demà.”