Astronomia
Aquests són els 18 pobles de Tarragona on millor es veurà l’eclipsi solar de 2026
La Generalitat ha establert criteris científics estrictes per triar els millors punts d’observació
El proper 12 d’agost de 2026, els habitants de Tarragona tindran una oportunitat única d’observar un eclipsi solar total, un dels fenòmens astronòmics més esperats de l’any. La Generalitat ha identificat 18 municipis de la província com els llocs més recomanables per a gaudir de l’esdeveniment amb seguretat i les millors condicions de visibilitat.
Els municipis de la demarcació seleccionats són Tarragona, Altafulla, Salou, Torredembarra i Constantí al Tarragonès; Cambrils, Montbrió del Camp i Reus al Baix Camp; l’Aldea, l’Ametlla de Mar i Camarles al Baix Ebre; i Alcanar, Amposta i Santa Bàrbara al Montsià. Completen la llista Valls a l’Alt Camp, El Vendrell al Baix Penedès, Gandesa a la Terra Alta i Móra la Nova a la Ribera d’Ebre.
En total, s’han habilitat 27 emplaçaments distribuïts en aquestes localitats, tots verificats per Protecció Civil i altres autoritats competents. El Departament de Recerca i Universitats ha establert criteris científics estrictes per triar els punts d’observació: les poblacions han de disposar d'almenys 3.000 habitants, garantir que l’eclipsi complet duri més de 55 segons i permetre que almenys el 60% del lloc mantingui visibilitat directa del sol durant el fenomen.
La Generalitat ha calculat que els espais permetran acollir fins a 85.200 persones i uns 40.000 vehicles, amb una superfície total d’observació de més de 330.000 metres quadrats, oferint aproximadament 4 metres quadrats per persona. Per garantir la seguretat, s’han avaluat accessos, zones d’aparcament i possibles riscos com incendis o àrees de difícil evacuació.
Protecció Civil, Mossos d’Esquadra, Bombers i el Servei Català de Trànsit treballaran en un dispositiu coordinat per controlar la mobilitat i la seguretat durant l’esdeveniment. A més, s’ha posat especial atenció en protegir zones sensibles, com platges i espais naturals, evitant que l’observació de l’eclipsi causi danys a la flora i fauna local.
La Generalitat també prepara campanyes de conscienciació sobre l’ús d’ulleres protectores i educació científica per a escolars i ciutadans. Així, l’eclipsi solar de 2026 no només serà un espectacle visual, sinó també una oportunitat d’aprenentatge i participació ciutadana en la ciència, garantint que tots puguin gaudir del fenomen de forma segura i memorable.