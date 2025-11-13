Mobilitat
Vila-seca aprova un cep per als cotxes estrangers que no paguin la zona blava
La mesura s’introduirà a causa de la dificultat de gestionar les denúncies fora de l’Estat i el creixement d’incidències
L’Ajuntament de Vila-seca introduirà un cep de contenció per immobilitzar vehicles estrangers que no paguin la zona blava a partir del 2026. La mesura entrarà en vigor a causa de la dificultat que, durant els últims anys, ha detectat el consistori a l’hora de gestionar denúncies sobre vehicles de fora de l’Estat. Els propietaris, expliquen des de l’Ajuntament, marxen d’Espanya sense pagar les infraccions registrades i la seua localització es dificulta una vegada surten de Catalunya.
Una situació recurrent en el municipi que el consistori vol parar amb dos mesures clau: Primerament, s’aplicarà la denúncia habitual si després de l’acabament de les dos hores d’aparcament, el vehicle continua estacionat a la zona blava. A més d’aquesta sanció, els inspectors podran avisar la Policia Local per incorporar el cep. El conductor podrà pagar la infracció, com és usual, a la terminal corresponent. Ara bé, transcorregudes 24 hores, els inspectors poden demanar la retirada del vehicle en el dipòsit municipal. «Esperem que la mesura generi una rotació de vehicles, també per incentivar el comerç i promoure places vives», explicava al regidor de Serveis Generals, Josep Toquero.
La nova normativa entrarà en funcionament el pròxim estiu, d’acord amb el consistori, després de l’aprovació de la modificació de la regulació de les zones de pagament en el municipi per incorporar els ceps i la retirada. «És una mesura per evitar la picardia d’alguns conductors, per fer les coses com toca», afirmava Toquero. L’acció del govern de Vila-seca també preveu la regulació de les més de 3.900 places noves de la zona blava instaurades per tot el municipi, que han acumulat diverses incidències entre el 15 de juny i el 15 de setembre.
D’acord amb l’informe modificatiu de la normativa, les sancions per no executar la compra d’un tiquet a la zona blava poden ascendir als 200 euros. Una mesura que també contempla, per part dels conductors infractors, el pagament del cost de la retirada del vehicle. El cost de la retirada del cep tindrà un cost de 54,60 euros, i la sanció pot ascendir en funció del model o tipus de vehicle retirat. Les furgonetes tindran la taxa més elevada, entre 160 i 189 euros, sumant un cost addicional per cada dia que es queda en el dipòsit, entre 16 i 23 euros.
Més de 4.000 incidències
Entre el mes de juny i el mes de setembre d’aquest any, el municipi ha registrat 4.213 denúncies vàlides. Una xifra que, d’acord amb el consistori, «mostra la necessitat de mesures», especialment perquè la recaptació disminueix a causa dels expedients que no es ressolen. En total, durant aquest estiu l’Ajuntament ha recaptat 801.422 euros amb la zona blava. En quatre mesos, el municipi ha registrat més de 131.000 tiquets impressos, i el 3,2% han suposat infraccions. Més de 21.100 vehicles han passat pel municipi aquest estiu, i a l’agost ha estat el mes s’han registrat la majoria de les denúncies, amb 1.829. El juny, en canvi, coincidint amb l’inici de la temporada, és el que ha suposat menys infraccions, amb només 280. El mes de setembre del 2025 va tancar amb un pic d’incidències registrades, unes 580 que van servir al consistori per valorar el canvi en la normativa. Des del consistori asseguren que també aportarà més recaptació.