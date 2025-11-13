Economia
El Vendrell presenta un pressupost continuista amb un augment de l’1,7%
El govern municipal proposarà al pròxim ple una inversió de 67,9 milions d’euros per les accions i reformes del 2026
El govern municipal vendrellenc ha presentat els pròxims pressupostos pel 2026, que contemplen un total de 67,9 milions d’euros. Tot i que la proposta a incrementat la inversió consistorial per a futurs projectes, l’augment només se situa en l’1,7% i que apostarà pel continuisme en relació amb les accions que, el pròxim dilluns, es presentaran al ple. Entre les més destacades, es planteja la congelació generalitzada d’impostos, amb l’excepció del recàrrec de l’Impost sobre Béns Immobles (IBI) per als pisos buits «de grans tenidors amb propietats al Vendrell», que patiran un canvi de model en la seva regulació.
«Té una càrrega important, genera afectacions i satura el servei de gestió tributària», assegurava el regidor d’Hisenda, Baltasar Santos. La situació, principalment, ha comportat diversitat d’incidències legals al municipi amb propietaris que esquiven les normatives. Santos indicava que «(els pisos) els tenen ocupats il·legalment» i que la situació al municipi ha patit un empitjorament.
Entre les despeses indicades, el personal municipal vendrellenc ocuparà la major part de la inversió, amb 22,8 milions d’euros destinats a equipaments i sous, més d’un 33,5% del pressupost. La major part de la partida pressupostària per al pròxim any, a més, contempla l’execució de projectes presentats enguany, com la proposta de renaturalització de les rieres, que obligatòriament han de projectar-se l’any 2026 i comptaran amb els fons Next Generation.
Poques novetats
Les úniques accions que presenten novetats són les inversions en «el reforç de l’àrea social», projectant millores a l’Hospital-Asil de la Muntanyeta per «adequar-lo a la normativa vigent per arribar al nivell de funcionament òptim que tots volem», ha argumentat el regidor d’Hisenda. La proposta contempla la millora d’equipaments i de l’estructura de l’edifici. El consistori també planteja la millora d’equipaments i inversió en entitats esportives contemplant la condició de Ciutat Europea de l’Esport pel 2026 i com a capital de la sardana. Un fet que ja va destacar l’alcalde, Kenneth Martínez, indicant que «es durien a terme actuacions» per adaptar el municipi a la demanda.
Una de les principals partides també preveu l’inici de les obres del nou aparcament soterrat de les Bòbiles, un projecte que ja es va presentar entre les actuacions del Pla de Barris. De la mateixa manera, també es contempla la remodelació de la Rambla i la dinamització comercial, a través de millores en el transport i la reurbanització de diverses zones del municipi. Segons les partides que es presentaran, el deute viu de l’Ajuntament es mantindria en una xifra similar a la de 2025, aproximant-se al 45%.