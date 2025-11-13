Policial
Tres detinguts per furts de bitllets 'rasca i guanya' a Tarragona
Les detencions es van fer a l'aparcament d'una estació de servei d'Alsasua
La Guàrdia Civil ha detingut a la localitat navarresa d'Alsasua tres persones a les quals s'atribueix la comissió d'almenys deu furts de bitllets rasca i guanya comesos a estacions de servei de Navarra, Cantàbria, Astúries, País Basc i Tarragona, amb una valoració conjunta de 5.082 euros.
Les detencions d'un home de 30 anys i nacionalitat espanyola i dos homes de 30 i 41 anys de nacionalitat georgiana, com a presumptes autors d'un delicte continuat de furt, s'han dut a terme després de ser localitzats a l'aparcament d'una estació de servei d'Alsasua a bord d'un vehicle que coincidia amb l'utilitzat en diversos fets delictius similars, informa la Guàrdia Civil.
Les indagacions es van iniciar després de la denúncia presentada per responsables de diverses estacions de servei que havien patit el robatori de bitllets tipus rasca i guanya.
L'actuació es va precipitar quan la responsable d'una estació d'Alsasua va comunicar la presència d'un turisme amb matrícula francesa que coincidia amb el vehicle gravat en anteriors episodis.
Els agents que van acudir al lloc van identificar els ocupants del vehicle, els quals van resultar ser els mateixos que apareixien en les gravacions de seguretat de diferents estacions afectades.
El seu modus operandi consistia a distreure l'empleat de l'estació de servei mentre un altre dels implicats accedia a l'interior del taulell per sostreure els bitllets. A Navarra i País Basc actuaven de forma conjunta els tres detinguts, mentre que a la resta de províncies variaven la dinàmica i nombre de participants.
El vehicle utilitzat, un turisme de matrícula estrangera, servia per desplaçar-se entre les diferents localitats i cometre els fets delictius. Els tres detinguts han estat posats a disposició de l'autoritat judicial competent.