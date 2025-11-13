Política
Rubén Viñuales reforça el compromís de la Diputació amb el desenvolupament del Baix Penedès
El vicepresident primer anuncia la creació d’una taula bilateral entre la Diputació i el Consell Comarcal per coordinar inversions i projectes estratègics
El vicepresident primer de la Diputació de Tarragona, Rubén Viñuales, ha visitat aquest dijous al matí la comarca del Baix Penedès amb l’objectiu de reforçar la col·laboració institucional i abordar les necessitats d’inversió i desenvolupament de la zona. L’ha acompanyat la vicepresidenta quarta de la Diputació, Marta Ventura, i el diputat Joan Sans.
A primera hora, Viñuales s’ha reunit amb el president del Consell Comarcal del Baix Penedès, Ramon Ferré, amb qui ha analitzat les inversions realitzades per la Diputació durant l’última dècada, que superen els 75 milions d’euros. En aquest període, la comarca ha experimentat un fort creixement demogràfic, fet que reclama més suport institucional per garantir la qualitat dels serveis públics i impulsar el desenvolupament econòmic i industrial.
Durant la trobada, el vicepresident ha anunciat la seva proposta de crear una taula bilateral entre la Diputació i el Consell Comarcal del Baix Penedès per dissenyar anualment un pla d’acció conjunt que permeti coordinar inversions i projectes estratègics pel creixement sostenible del territori. A més, Viñuales s’ha compromès a finançar un nou estudi de diagnosi del territori impulsat pel Consell Comarcal.
Posteriorment, la delegació s’ha desplaçat a l’Ajuntament del Vendrell, on s’ha reunit amb l’alcalde, Kenneth Martínez. Ambdós representants han coincidit en la importància que els ajuntaments del Baix Penedès treballin de manera coordinada per aconseguir noves inversions, com ja s’ha fet amb les noves oficines de la Diputació a la comarca.
En aquesta visita, Viñuales i Martínez també han acordat col·laborar en el conveni existent amb la Universitat Rovira i Virgili (URV) per redactar l’avantprojecte de la nova Seu Universitària del Baix Penedès, a Coma-ruga. L’objectiu és renovar les instal·lacions, ampliar l’oferta formativa i obtenir el suport institucional de la Generalitat de Catalunya per fer realitat el projecte.
Finalment, les dues institucions han acordat que el Vendrell s’incorporarà com a membre associat al desenvolupament de l’àrea metropolitana del Camp de Tarragona, participant activament en les comissions de mobilitat, territori, energia i promoció econòmica, turística i cultural, àmbits clau per al progrés del Baix Penedès.