Salut
Professionals de Tarragona reforcen la coordinació en l’atenció del traumatisme cranioencefàlic
L’Hospital Universitari Joan XXIII, centre de referència a la demarcació, atén 900 casos anuals amb lesions greus
El Parc Sanitari Joan XXIII de Tarragona acull aquest dijous la II Jornada del Pacient amb Trauma Greu, una trobada organitzada conjuntament per l’Hospital Universitari Joan XXIII, l’Hospital Verge de la Cinta i el Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM) per reforçar la coordinació i actualitzar els protocols d’atenció al pacient amb traumatisme cranioencefàlic (TCE). L’Hospital Joan XXIII és centre de referència a la demarcació per al tractament d’aquest tipus de lesions greus i atén uns 900 pacients cada any.
L’Hospital Joan XXIII és el centre de referència a la demarcació de Tarragona per al tractament dels traumatismes cranioencefàlics (TCE) greus, ja que disposa de servei de neurocirurgia i d’una UCI especialitzada en pacients neurocrítics. Al centre hospitalari s’atenen els pacients amb lesions cranials que poden requerir valoració o tractament especialitzat.
El Servei de Neurocirurgia atén entre cinc i deu casos de TCE al dia. D’aquests, aproximadament un 10% requereixen ingrés a la UCI, i entre aquests la majoria necessiten algun tipus d’intervenció, com ara la col·locació d’un sensor de pressió intracranial per a la monitorització neurològica. Aproximadament, en un 30% dels casos de TCE greu, cal realitzar algun tipus de craniotomia.
La coordinació entre hospitals i amb el SEM és constant per garantir una resposta ràpida i eficaç. «El Servei de Neurocirurgia de l’Hospital Joan XXIII manté un contacte permanent amb la resta de centres hospitalaris per atendre els pacients amb TCE lleu que no requereixen trasllat», explica Lau.
Quan un pacient pateix un traumatisme, la trucada al 112 activa el SEM, que envia una unitat de suport vital per fer la valoració inicial i mobilitzar, si cal, recursos addicionals. Un cop realitzat el triatge prehospitalari, la Central de Coordinació Sanitària del SEM activa el Codi PPT i alerta l’hospital de destí, que rep tota la informació necessària amb antelació per preparar els recursos abans de l’arribada del pacient.
Durant el 2024 el SEM va dur a terme 1.454 activacions del Codi PPT al Camp de Tarragona i Terres de l’Ebre. D’entre totes aquestes activacions, 445 pacients van ser traslladats a l’Hospital Universitari Joan XXIII mitjançant aquest protocol d’emergència vital.
Segons Victòria Torres, sotscap territorial del SEM al Camp de Tarragona i Terres de l’Ebre, el Codi PPT és una «eina molt potent per fer una detecció precoç de la gravetat del traumatisme i assegurar que cada pacient arribi al centre que pot oferir-li el tractament més adequat». Torres subratlla que jornades com aquesta «ens permeten compartir coneixements i millorar la resposta sanitària davant situacions de trauma greu».
Amb aquesta jornada, es reforça el compromís amb la formació continuada, la millora de la coordinació interhospitalària i l’actualització de protocols, amb l’objectiu d’oferir la millor atenció possible als pacients amb trauma greu a tot el territori.