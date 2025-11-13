Societat
La producció de mel de romer i taronger cau un 50% de mitjana a les comarques de Tarragona
Segons la FCAC, les cooperatives registren descensos en diverses varietats alerten d'una nova campanya «difícil» per al sector
La Federació de Cooperatives Agràries de Catalunya (FCAC) indica que la producció de mel de romer i taronger ha caigut un 50% de mitjana a les comarques de Tarragona respecte de l'any passat. Es tracta de les variacions on més ha baixat la producció en termes absoluts, seguit de la multifloral (-35%) i la d'alta muntanya (-60%). L'única «nota positiva» és la producció «excepcional» de mel de farigola.
En un comunicat, les cooperatives han alertat d'una nova campanya «difícil» i han assegurat que a les comarques tarragonines la producció global s'ha situat al voltant del 65% de la mitjana catalana. El sector alerta que els costos de suplementació de les abelles s'ha duplicat per «l'excés» de pluges a la primavera i la «manca» de floració.
El sector remarca que encara no ha recuperat els nivells previs a la pandèmia mentre «continua afrontant problemes estructurals», com la presència de vespa asiàtica i abellerol, dues espècies invasores.
Per tot plegat, la FCAC demana al Departament d'Agricultura aplicar «mesures urgents» per «protegir» el sector apícola.